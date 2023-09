キアヌ・リーヴスがベーシストを務めるオルタナティブロックバンド「Dogstar」が来日中。横浜のライブではMIYAVIとのコラボレーションも果たした。

【写真】DogstarとMIYAVIのコラボレーションショット

1991年に俳優のロバート・メイルハウスとともにバンド「Dogstar」を結成したキアヌ。その後ブレット・ドムローズが加わり、3人で活動を開始したが、しばらく休業状態だった。



そんな伝説のバンドが、今年5月に米カリフォルニア州で行われたボトルロック・ナパ・バレー・フェスティバルのステージで約20年ぶりとなる活動再開を果たした。10月6日にはニューアルバム『Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees』がリリース予定となっている。そしてこの度、21年ぶりとなる日本ツアーが実現した。

9月5日に大阪Zepp Nambaで行われたライブの前に、Dogstarがインスタグラムを更新し、「ついに日本に戻ってきました!!! 今夜大阪で会おう」とファンに向けてコメント。「これまでで最大のステージになると思うよ!」とメンバー3人が抱負を語る映像を公開した。

そして無事大阪公演を終えると、「大阪、ありがとう!」とキャプションを付けて、公演ポスターやステージの様子を公開。バックステージに貼られた日本語の注意書きや、ファンや関係者からの差し入れなどを披露し、コンサートの成功を報告した。

また、この翌日に行われた神奈川KT Zepp Yokohamaでの公演では、ミュージシャンのMIYAVIがサポートアクトとして登場。一夜限りのスペシャルコラボレーションが実現した。

公演後にはMIYAVIがインスタグラムを更新し、キアヌらメンバーと写る写真を公開。「キアヌが日本ロックしに来るんだったらサポートするしかないでしょう! ということで行ってきました、横浜。熱いオーディエンスでした!」と綴り、「明日はジャパンツアー最終公演、がっつり弾けて楽しんで」とメンバーに熱いメッセージを送った。

引用:「Dogstar」インスタグラム(@dogstarband)「MIYAVI」インスタグラム(@miyavi_ishihara)