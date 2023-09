故ジャニー喜多川氏による性加害問題を受け、「ギネスワールドレコーズ」は、同氏の記録を公式サイトから削除したことをHPで公表しました。



ジャニー氏は、「最も多くのNo.1シングルをプロデュースした人物」などのギネス記録に認定されていました。



「ギネスワールドレコーズ」公式サイトでは「先日発表された故ジャニー喜多川氏の調査報告書を受け、本状況において記録掲載は適さないと判断し、氏の記録を公式サイトより削除いたしました」と報告。

また、「記録の抹消に関しては、弊社の行動規範において、該当者が有罪となった際に精査する」としています。



After hearing reports of the recent investigation made against the late Johnny Kitagawa, we have taken the decision to remove from our website the records he held as it does not feel appropriate to leave them published.

Per our record holder conduct policy, removal of record titles from an individual can only be considered where there is a criminal conviction.

