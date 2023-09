『ザ・クラウン』シーズン6では、あのロイヤル・ウェディングが描かれる！

Netflixの大ヒットシリーズ『ザ・クラウン』のシーズン6では、あるロイヤル・ウェディングが描かれることが分かった。米Varietyが報じている。

2016年にスタートした同作は、英国王ジョージ6世の死とその娘エリザベス女王の王位継承から始まる英国王室の試練と苦難を綴る。今年後半に配信開始予定の最終シーズンでは、ダイアナ妃の死が描かれるようだが、この度Netflixが明らかにしたところによると、ロイヤル・ウェディングも含まれるという。

ただし、ウィリアム王子やヘンリー王子のものではない。Netflixが4日未明にX(旧Twitter)で公開したスナップによると、2005年にウィンザー城のセントジョージ礼拝堂で行われたチャールズ皇太子とカミラ・パーカー・ボウルズの結婚式を見ることができるという。

Netflixはこの投稿の中で、「7年間、6シーズンにわたって、(世代別に)3通りのキャストたちによって作られてきた『ザ・クラウン』が今年終わりにようやく終わりを迎える。もうすぐ戻ってくるけど、最終シーズンに何が待ち受けているかのヒントをお知らせしよう」と綴り、チャールズ皇太子とカミラによるロイヤル・ウェディングのパンフレットが写った画像を添えている。

After six seasons, seven years and three casts, @TheCrownNetflix comes to an end later this year.

We’ll be back with more soon, but here’s a hint at what’s to come in our final season. pic.twitter.com/zHbeqEqqWv

- Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 4, 2023