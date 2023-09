9月6日(水)に正式発売され、Steam上で25万人以上の同時接続を記録しているオープンワールドRPG『Starfield(スターフィールド)』について、ゲーム内テキストから衝撃的なひとつの事実が明らかとなった。同作の世界にて、有名な犬種のひとつ「ラブラドール・レトリバー」が絶滅しているというのだ。

さまざまなゲームで「犬をなでられるか」を独自に調べているXアカウント「Can You Pet the Dog?」(@CanYouPetTheDog)がいち早く伝えている。

Though they are featured in Starfield’s concept art, pets do not appear to be present in the full game. Furthermore, an item description indicates that Labrador Retrievers - and possibly all dogs - have gone extinct. pic.twitter.com/RnYArouoeA