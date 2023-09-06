¿¹»³Ì¤ÐÔ¤é±Ç²è¡Ø¤Û¤«¤²¡ÙÁÈ¡¢¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø¡¡ùàËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¡Öµ§¤ê¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¿¨¡×
¡¡Âè80²ó¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤Û¤«¤²¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¦ùàËÜ¿¸Ìé¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¿¹»³Ì¤ÐÔ¡¢ÄÍÈøºù²í¤¬»²²Ã¡£ùàËÜ´ÆÆÄºîÉÊ¤¬¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø»Â¡¢¡Ù°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹»³Ì¤ÐÔ¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¡¡Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡9·î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¡¢¡Ø¤Û¤«¤²¡Ù¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¢¸ø¼°¾å±Ç¡¢µ¼Ô²ñ¸«¡¢¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£²ó¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢ùàËÜ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Êª¸ì¤Î¶¸¸À²ó¤·¤È¤Ê¤ëÀïÁè¸É»ù¤ò±é¤¸¤¿ÄÍÈøºùÍº¡¢ÊÒÏÓ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤Ææ¤ÎÃËÌò¤Î¿¹»³Ì¤ÐÔ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÊÔ¤Î½ªÈ×¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Áá¤¯¤â¾ìÆâ¤«¤é¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤È´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢·à¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿´ÑµÒ¤¿¤Á¤«¤é¡¢Ìó8Ê¬´Ö¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¤ÈÄ¶Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÆ±ºî¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤È¤ÎQ¡õA¤Î¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢ùàËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡grazie¡ª¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£²ó¤Î¡Ø¤Û¤«¤²¡Ù¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÀïÁè¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÁè¤Î¤»¤¤¤Ç¶²¤í¤·¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤ÏºÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¤½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤â¤·º£¸å¡¢ÀïÁè¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤Î¾æ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿¹»³¤Ï¡¢¡ÖùàËÜ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Ï¤É¤ì¤âÎÏ¶¯¤¤ºîÉÊ¤À¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é¤ÎùàËÜºîÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Ç¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°±Ç²èº×¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÍÈø¤Ï¡ÖMi chiamo OGA.Ho 8 anni.Piacere¡ª¡ÊËÍ¤ÎÌ¾Á°¤Ïºù²í¤Ç¤¹¡£8ºÐ¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡Ë¡×¤È¡¢°ìÀ¸·üÌ¿³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¤Î°§»¢¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë°ìËë¤â¡£
¡¡¾å±Ç¤ò½ª¤¨¡¢ùàËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡¢¡Ø¤Û¤«¤²¡Ù¤ÏËÍ¼«¿È¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¾å±Ç¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬³§¡¢Â©¤òµÍ¤á¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢µ§¤ê¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤òÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿¹»³¤Ï¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏËÍ¼«¿È½é¤á¤Æ¡£¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Î¹þ¤á¤¿µ§¤ê¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë´ÑµÒ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÄÍÈø¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Ï9ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¤ÎùàËÜ´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢º£²ó¡¢½é¤á¤Æ´ÑµÒ¤«¤é¤ÎQ¡õA¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Åª³Î¤Ç¼Â´¶¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÉÔ°Â¤È¤«¡¢ÀïÁè¤Ë¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤·¡¢³§¤µ¤ó¤¬¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡¡±Ç²è¡Ø¤Û¤«¤²¡Ù¤Ï11·î25Æü¸ø³«¡£