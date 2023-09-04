ËÜÅÄË¾·ë¡¢»Ð¡¦ËÜÅÄ¿¿ô¥¤È¸òºÝÃæ¤Î±§Ìî¾»Ëá¤Ë¡È¤ªµÁ·»¤Á¤ã¤ó¡É¸Æ¤Ó¡¡¿¿ô¥¡ÖÁá¤Þ¤ë¤Ê¡×
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖËÜÅÄ»ÐËå¤ä¤Ç¡×¤Ë¸½ºß¸òºÝÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡¦±§Ìî¾»Ëá¤ÈËÜÅÄ¿¿ô¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¿¿ô¥¤ÎËå¡¦ËÜÅÄË¾·ë¤â¸ò¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢±§Ìî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ë¾·ë¤¬¡È¤ªµÁ·»¡Ê¤Ë¤¤¡Ë¤Á¤ã¤ó¡É¸Æ¤Ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹²¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸òºÝÃæ¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡õ±§Ìî¾»Ëá¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¼Ì¿¿¡Ê9Ëç¡Ë
¡¡1Æü¹¹¿·¤Î¡Ö¿ë¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²èËÁÆ¬¡¢¿¿ô¥¤ÈË¾·ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Ë¾·ë¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¿¿ô¥¤¬¡Ö±§Ìî¡Á¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È±§Ìî¤¬¸½¤ì¡¢Ë¾·ë¤¬2¿Í¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë·Á¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ë¾·ë¤Ï±§Ìî¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¥¿¥á¸ý¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡È±§Ìî¾»ËáÁª¼ê¡É¡¢ÂçÀèÇÚ¤À¤«¤é·É¸ì¤ä¤±¤É¡¢¡È¤ªµÁ·»¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤«¤ä¤ó¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢±§Ìî¤È¿¿ô¥¤Ï°ì½Ö¥Õ¥ê¡¼¥º¡£¿¿ô¥¤¬¡Ö¤Þ¤À¤ä¤±¤É¤Ê¡×¡ÖÁá¤Þ¤ë¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢Ë¾·ë¤Ï¡Ö°ã¤¦¡¢°ã¤¦¡ª¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ë¾·ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²ñ¤¦¤È¤¤Ï¡Ö¾»Ëá¡Á¡ª¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¡¢ÂÐ¤·¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ê¥ó¥¯¾å¤Ç¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£