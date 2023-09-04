¸òºÝÃæ¤Î±§Ìî¾»Ëá¡õËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖËÜÅÄ»ÐËå¤ä¤Ç¡×¤Ë¸½ºß¸òºÝÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡¦±§Ìî¾»Ëá¤ÈËÜÅÄ¿¿ô¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸òºÝÃæ¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡õ±§Ìî¾»Ëá¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¼Ì¿¿¡Ê9Ëç¡Ë
¡¡1Æü¹¹¿·¤Î¡Ö¿ë¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²èËÁÆ¬¡¢¿¿ô¥¤È¤½¤ÎËå¤Ç¤¢¤ëËÜÅÄË¾·ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Ë¾·ë¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¿¿ô¥¤¬¡Ö±§Ìî¡Á¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È±§Ìî¤¬¸½¤ì¡¢Ë¾·ë¤¬2¿Í¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë·Á¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿±§Ìî¤Ï¿¿ô¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡£Á´Éô¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÁ´Éô¡×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¿¿ô¥¤Î¡ÈµÓ¤¬¹¥¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ä¤ó¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È¤½¤ÎµÓ¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²áµî¤Î¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¤â¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¡¢¡È¾»Ëá¤¯¤ó¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡µÕ¤Ë±§Ìî¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÅú¤¨¤ëÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¿ô¥¤Ï¡¢¡ÖÁ´Éô¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¡ª¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁ´Éô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢±§Ìî¤ÈË¾·ë¤ÏÇú¾Ð¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤Ê¤é¤¬½¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¿¿ô¥¤Ï²þ¤á¤Æ±§Ìî¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖË¾·ë¤È¤«¡ÊËå¤Î¡Ë¼ÓÍè¤È¤«¤ß¤ó¤Ê¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂç»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£