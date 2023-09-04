¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ø¥Û¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬1°Ì¡ª¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡Ù¡ØÌë¤¤ß¡Ù¤â½éÅÐ¾ì
¡¡9·î1Æü¤«¤é3Æü¤Þ¤Ç¤Î½µËö±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¶½¹ÔÄÌ¿®¼Ò¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Û¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¡¢½éÆü¤«¤é3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷32Ëü8,000¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ4²¯7,600Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Û¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢999¿Í¤Î¥´¡¼¥¹¥È¤¬½»¤à¼ö¤ï¤ì¤¿´Û¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¿Æ»Ò¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¿´Îî¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¿¤Á¤¬¡¢Èë¤á¤é¤ì¤¿´Û¤ÎÆæ¤ËÄ©¤àÊª¸ì¡£½Ð±é¤Ï¥í¥¶¥ê¥ª¡¦¥É¡¼¥½¥ó¡¢¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥ô¥£¡¼¥È¤Û¤«¡£ÆüËÜ¸ìÈÇÀ¼Í¥¤È¤·¤ÆÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¢ÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¡¢È¬ÂåÂó¡¢²¹¿åÍÎ°ì¡¢¾®ÎÓ¹¬»Ò¤é¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄºîÉÊ90ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¤¿¿Í¾ð¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£½éÆü¤«¤é3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷14Ëü7,000¿Í¡¢¶½¼ý1²¯8,100Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£·àºî²È¡¦±Ê°æ°¦¤ÎÆ±Ì¾µº¶Ê¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡¢¡ØÊì¤Ù¤¨¡Ù¡ØÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡Ù¤ËÂ³¤¯¡ØÊì¡Ù3Éôºî¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ëºîÉÊ¡£²¼Ä®¤ËÊë¤é¤¹Êì¡¦Ê¡¹¾¤òµÈ±Ê¤¬¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦¾¼É×¤òÂçÀôÍÎ¡¢¾¼É×¤ÎÌ¼¡¦Éñ¤ò±ÊÌî²ê°ê¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢JO1¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤Èµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¡¢¼®¸«²Æ±Ò¤ÎÆ±Ì¾Îø°¦¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡ØÌë¤¬ÌÀ¤±¤¿¤é¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë·¯¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤Ï10°Ì½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÅÐ¾ì°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢4°Ì¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡¡±¿Ì¿¤Î±ê¡Ù¤¬6½µÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢Îß·×Æ°°÷343Ëü5,000¿Í¡¢Îß·×¶½¼ý49²¯1,600Ëü±ß¤òµÏ¿¡£Â³¤¯5°Ì¤Î¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤ÎÎß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷517Ëü¿Í¡¢¶½¼ý77²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢7°Ì¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±éºî¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Ç¥Ã¥É¥ì¥³¥Ë¥ó¥° PART ONE¡Ù¤Ï¡¢Îß·×Æ°°÷331Ëü¿Í¡¢Îß·×¶½¼ý50²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½µ¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤È½Å²¬Âçµ£¶¦±é¤Î¥Û¥é¡¼¡Ø¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿Í·¤Ó¡Ù¡¢¾®Àâ¡ÖµÛ·ìµ´¥É¥é¥¥å¥é¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡Ø¥É¥é¥¥å¥é¡¿¥Ç¥á¥Æ¥ë¹æºÇ´ü¤Î¹Ò³¤¡Ù¡¢Ì¡²è²È¡¦ËÌ¾ò»Ê¸¶ºî¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¡Å·»È¤ÎÎÞ¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥À¥¹¥È¡Ë¡Ù¡¢X JAPAN ¤ÎYOSHIKI´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØYOSHIKI:UNDER THE SKY¡Ù¤Ê¤É¤¬8Æü¤«¤é¸ø³«Í½Äê¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë
¡Ú2023Ç¯9·î1Æü¡Á9·î3Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡Û¢¨¡Ê¡ËÆâ¤ÏÀè½µ¤Î½ç°Ì
1¡Ê½é¡Ë¡Ø¥Û¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ù¡§1½µÌÜ
2¡Ê1¡Ë¡ØMEG ¥¶¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º2¡Ù¡§2½µÌÜ
3¡Ê½é¡Ë¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡Ù¡§1½µÌÜ
4¡Ê3¡Ë¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡¡±¿Ì¿¤Î±ê¡Ù¡§6½µÌÜ
5¡Ê4¡Ë¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¡§8½µÌÜ
6¡Ê5¡Ë¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥¨¥ì¥á¥ó¥È¡Ù¡§5½µÌÜ
7¡Ê7¡Ë¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Ç¥Ã¥É¥ì¥³¥Ë¥ó¥° PART ONE¡Ù¡§7½µÌÜ
8¡Ê6¡Ë¡Ø¤·¤ó¼¡¸µ¡ª¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤óTHE MOVIE Ä¶Ç½ÎÏÂç·èÀï¡¡¡Á¤È¤Ù¤È¤Ù¼ê´¬¤¼÷»Ê¡Á¡Ù¡§5½µÌÜ
9¡Ê2¡Ë¡ØG¥á¥ó¡Ù¡§2½µÌÜ
10¡Ê½é¡Ë¡ØÌë¤¬ÌÀ¤±¤¿¤é¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë·¯¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡§1½µÌÜ