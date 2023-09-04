¡Ø¥Ñ¥Ñ¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¤¬2¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë

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'How I Met Your Mother' spinoff 'How I Met Your Father' will not return on Hulu. The series wrapped up its second season in July without identifying the father of its protagonist's child. https://t.co/UQLaVAGQuO
- Entertainment Weekly (@EW) September 1, 2023
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