¡Ø¥Ñ¥Ñ¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¤¬2¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë

米CBSで2005年から9シーズンにわたって続いた人気コメディドラマ『ママと恋に落ちるまで』のスピンオフ、『パパと恋に落ちるまで』が2シーズンでキャンセルとなった。米Entertainment Weeklyほか複数のメディアが伝えている。

元ネタと同じく、子どもにその子の父親(元ネタでは母親)といつ、どのように出会ったのかを語っていく形で物語が進行していた『パパと恋に落ちるまで』。今回の決定によって、すでに米Huluで今年7月にリリース完了となっていたシーズン2をもって打ち切られることが決まり、主人公のソフィーが将来誰と結ばれるのかは不明のまま終わることに。ソフィーの若い頃をヒラリー・ダフ(『リジー&Lizzie』)が、子どもを持つ親となった姿をキム・キャトラル(『セックス・アンド・ザ・シティ』)が演じていた。

Huluは数日前にエル・ファニング主演の歴史ドラマ『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』をシーズン3をもってキャンセルしたばかり。また、親会社であるディズニーは配信動画コンテンツの予算削減を受けて、先月『天才少女ドギー・カメアロハ』を2シーズンで打ち切っていた。

『パパと恋に落ちるまで』のショーランナーを務めるアイザック・アプテイカーとエリザベス・バーガーは以前、本家のキャストを全員スピンオフに登場させたいという意向を示しており、シーズン1にはロビン役のコビー・スマルダーズ、シーズン2にはバーニー役のニール・パトリック・ハリスが姿を見せていたが、その計画も途中で頓挫することになった。

『パパと恋に落ちるまで』シーズン1&2はDisney+(ディズニープラス)で配信中。(海外ドラマNAVI)

