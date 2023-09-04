»³ºê¸¿Í¼ç±é¡Ö¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡×¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥ÞÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥È¥¢¥¸¥¢¾Þ¤Ç¼õ¾Þ
¡¡»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2022Ç¯10·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡¦ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ê¤³¡Ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥È¥¢¥¸¥¢¾Þ2023¡×¡Ê8·î24Æü³«ºÅ¡Ë¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥ÞÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ê»³ºê¸¿Í¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë
¡¡¡Ö¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ê¤³¡Ë¡×¤Ï¡¢»³ºê±é¤¸¤ë¼ã¤Å·ºÍ¥²¡¼¥à³«È¯¼Ô¤¬¡¢ÇÑ¶È¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿Ï·ÊÞ´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÇÂç»ñËÜ´ë¶È¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö¤³¤ÎÎø¤¢¤¿¤¿¤á¤Þ¤¹¤«¡×¡Ö¤ä¤ó¤´¤È¤Ê¤°ìÂ²¡×¡ÖÁêËÀ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÓËÜ²È¡¦¿À¿¹ËüÎ¤¹¾¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¥½¥ó¥°¡×¡Ê2022¡Ë¤Î²¬ËÜ¿¸ã¤é¤¬±é½Ð¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î´á¶ñ¤È¥²¡¼¥à¤ÎÅÁÅý¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¸½ÂåÅª¤ÊºîÉÊ¡×¡Ö¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤À¡×¡Ö¿Í¡¹¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¡£¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¤ÈÍ§¾ð¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤Î¼Â¸½¤À¡£¤³¤ì¤ÏÉáÊ×Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡×¡Ö´á¶ñ¤«¤é¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼ã¼Ô¤ÈÃÄ²ôÀ¤Âå¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¿·Á¯¤À¡£¥À¥Ó¥ÇÂÐµð¿Í¥´¥ê¥¢¥Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¼å¤¤¼Ô¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£µÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Í¦µ¤¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥È¥¢¥¸¥¢¾Þ¡×¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦»ï¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥È¥¢¥¸¥¢¡×¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¸«ËÜ»Ô¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥È¥¢¥¸¥¢¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2020Ç¯¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¾Þ¡£¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¿³ºº°÷¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì2022Ç¯4·î°Ê¹ß¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¿³ºº¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè4²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ï¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÍÎÏ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯·¡¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë²¤ÊÆ¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬»ëÄ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë
¡Ö¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ê¤³¡Ë¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Ãæ°æË§É§
¡Ö¥²¡¼¥à¶È³¦¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÆüÍË·à¾ì¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ï¾¯¤·°Û¼Á¤ÎÂêºà¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¸÷±É¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤ËÂª¤ï¤ì¤ºÀ¤³¦¤ÈÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖTBS¥É¥é¥Þ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤â¤Ã¤È³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ê¤³¡Ë¡×µÓËÜ¡¦¿À¿¹ËüÎ¤¹¾
ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Î¤òÁÏ¤ë¿Í¤Î¾ðÇ®¤Ç¤¹¡£¼èºà¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤À¡ª¡×¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¹¥¤¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤°¦¾ð¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢»ä¤â²þ¤á¤Æ¡Ö¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤À¡ª¡×¤È¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ÇµÓËÜ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ê¤³¡Ë¡×´ÆÆÄ¡¦²¬ËÜ¿¸ã
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¼õ¾Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÅ·ºÍ¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬Êü¤Ä¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ê¤é¤ÐÃ¯¤â¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Êââ»ý¤ò¤Þ¤µ¤Ë¸½¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òµ¡¤ËÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¡Ö¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£