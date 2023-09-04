Ä¶¥ê¥¢¥ë¡ÄÈøÅÄ±É°ìÏº¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡ÖONE PIECE¡×¤ÎÅÅÅÁÃî¤ò¤â¤é¤¦
¡¡Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡ÖONE PIECE¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥´¥É¥¤¤¬¡¢¸¶ºî¼Ô·ó¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ë¡È¼Â¼ÌÈÇÅÅÅÁÃî¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤ËÈøÅÄ¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ë¥ã¥¡£Netflix Japan ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¥¤¥Ë¥ã¥¤¬¡ÖÈøÅÄ¤µ¤ó¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤ì¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÅÁÃî¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡È¼Â¼ÌÈÇÅÅÅÁÃî¡É¤òÅÏ¤·¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈøÅÄ¤ÏÄ¶¥ê¥¢¥ë¤Ê¤½¤Î½ÐÍè¤Ë¡Ö¤¨¤¨¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈøÅÄ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÅÅÁÃî¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ê¢¨¸ý¤¬¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯Æ°¤¯¡Ë¼Â¼ÌÈÇ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢VFX¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î±éµ»¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤âËÍ¤¬¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤Î¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤µ¡£Èà¤é¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ë¥ã¥¤Î¤Û¤«¡¢Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤Ë¤Ï¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡Ê¥¾¥í¡Ë¡¢¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥é¥Ã¥É¡Ê¥Ê¥ß¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥í¥á¥í¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¡Ê¥¦¥½¥Ã¥×¡Ë¡¢¥¿¥º¡¦¥¹¥«¥¤¥é¡¼¡Ê¥µ¥ó¥¸¡Ë¤¬¤Õ¤ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖONE PIECE¡×Á´8ÏÃ¤ÏNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦»ÔÀîÍÚ¡Ë