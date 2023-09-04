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2.St.Vincent¡Ê¥»¥¤¥ó¥È¡¦¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡Ë¡§¡ÖNew York¡×
3.Sarah Brightman¡Ê¥µ¥é¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¥Þ¥ó¡Ë¡§¡ÖMiracle¡×
4.Scorpions¡Ê¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¥º¡Ë¡§¡ÖWind Of Change¡×
5.HYDE¡§¡ÖRed Swan¡×
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7.SixTONES¡Ê¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ë¡§¡ÖImitation Rain¡×
8.Jane Zhang¡Ê¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ë¡§¡ÖHero¡×
9.Lindsey Stirling¡Ê¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡Ë¡§¡ÖForever Love¡×
10.Nicole Scherzinger¡Ê¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥·¥ã¡¼¥¸¥ó¥¬¡¼¡Ë¡§¡ÖI¡ÇLL BE YOUR LOVE¡×
11.YOSHIKI¡§¡ÖENDLESS RAIN¡×¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û