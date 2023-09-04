¡Ø²Ð¤ÎÄ» ¥¨¥Ç¥ó¤ÎÃè¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È¤ËÀõ¾Â¿¸ÂÀÏº¡¢ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿¡¡À¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ËÜÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡9·î13Æü¤è¤êDisney¡Ü ¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÊÃæ¹ñËÜÅÚ¤ò½ü¤¯¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø²Ð¤ÎÄ» ¥¨¥Ç¥ó¤ÎÃè¡Ê¤½¤é¡Ë¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤ÆÀõ¾Â¿¸ÂÀÏº¡¢ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀõ¾Â¿¸ÂÀÏº¡¢ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿¤é¥¥ã¥¹¥È¥Ü¥¤¥¹¼ýÏ¿¡¡¡Ø²Ð¤ÎÄ» ¥¨¥Ç¥ó¤ÎÃè¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¤ÎÌ¾ºîÌ¡²è¡Ø²Ð¤ÎÄ»¡Ù¤ÎË¾¶¿ÊÔ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡£¡ÈÌ¡²è¤Î¿ÀÍÍ¡É¼êÄÍ¤¬½ªÀ¸¤ËÅÏ¤ê²ÃÉ®½¤Àµ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø²Ð¤ÎÄ»¡Ù¡£Á´12ÊÔ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¡¢¤µ¤é¤ËÃÏµå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±§Ãè¤òÉñÂæ¤Ë¡ÈÀ¸Ì¿¤ÎËÜ¼Á¡É¤òÉÁ¤¯¸¶ºî¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖË¾¶¿ÊÔ¡×¤òSTUDIO4¡î¤¬½é±ÇÁü²½¤¹¤ë¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬°Û¤Ê¤ë2ºîÉÊ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î13Æü¤è¤êDisney¡Ü¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Î¤Û¤«¡¢11·î3Æü¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø²Ð¤ÎÄ» ¥¨¥Ç¥ó¤Î²Ö¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿Í´Ö¤¬ÃÏµå°Ê³°¤ÎÀ±¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¡£¼ç¿Í¸ø¥í¥ß¤ÈÎø¿Í¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï2¿Í¤À¤±¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤¯¸Ï¤ì²Ì¤Æ¤¿À±¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¡£¿å¸»¤òÃµ¤·¡¢Èª¤ò¹Ì¤¹Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¥í¥ß¤¬Ç¥¿±¤¹¤ë¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÏÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ÇÈà¤Ïµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÎËº¤ì·Á¸«¥«¥¤¥ó¤¬¾Íè¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿¥í¥ß¤Ï¡Ö13Ç¯¸å¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡×¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¡¢¼«¤é¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸íºîÆ°¤Ç¥í¥ß¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È1300Ç¯¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1300Ç¯¤ÎÌ²¤ê¤«¤éÌÜ³Ð¤á¡¢¿·¤·¤¤Ê¸ÌÀ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥í¥ß¤Î¶Ã¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÁÔÂç¤Ê±§Ãè¡¢¿Í¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ¼ê¤Ë´À°®¤ë¥í¥ß¤È¥³¥à¤ÎÎ¹¤òÈþ¤·¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤Ç±Ç¤·½Ð¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯¶¯¤¤½÷À¥í¥ßÌò¤ËµÜÂô¤ê¤¨¡¢¥í¥ß¤ÎºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¥¸¥ç¡¼¥¸Ìò¤Ë·¦ÄÍÍÎ²ð¡¢¹¥´ñ¿´¤ÈÍ¦µ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥àÌò¤ËµÈÅÄÈÁÇµ²Ú¡¢àÄàÑ¤Ê±§Ãè¾¦¿Í¥º¥À¡¼¥Ð¥óÌò¤Ë¥¤¥Ã¥»¡¼Èø·Á¡£¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀõ¾Â¤ÈÌÚÂ¼¡£°ÜÌ±À±Ä´ºº°÷¡¦ËÒÂ¼Ìò¤òÀõ¾Â¡¢¥í¥ß¤ÎÌÜ³Ð¤á¤òÂÔ¤ÄÀ®Ä¹¤·¤¿¥«¥¤¥óÌò¤òÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Àõ¾Â¤Ï¡¢¡Ö¼êÄÍ¼£ÃîÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡£Á´À¤³¦¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦±é¼Ô¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¡ØË¾¶¿ÊÔ¡Ù¡¢ËÍ¤â°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¾ºî¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¤¬¤é¤âº£¤òÀº°ìÇÕÀ¸¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤â´°À®¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø²Ð¤ÎÄ» ¥¨¥Ç¥ó¤ÎÃè¡Ù¤Ï¡¢¡ÖDisney¡Ü¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤Æ9·î13Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£±Ç²è¡Ø²Ð¤ÎÄ» ¥¨¥Ç¥ó¤Î²Ö¡Ù¤Ï11·î3Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¡£