映画『モービウス』や『スーサイド・スクワッド』、『ハウス・オブ・グッチ』などに出演する俳優で、ミュージシャンのジャレッド・レトが、51歳にして見事な腹筋を披露した。

【写真】ジャレッド・レトの見事な腹筋

8月29日(現地時間)にジャレッドがインスタグラムを更新し、山でハイキングする自身の写真を数枚投稿。木立に囲まれた泉に足を浸して佇む写真や、切り立った崖からワイヤーに沿って懸垂下降する様子、両手にステッキを持ち探索する姿などを公開。その中の一枚で、上半身裸になり見事な腹筋を披露した。

キャプションでは「果てしなく広がる世界で時を過ごしました」と綴られ、自身のバンドTHIRTY SECONDS TO MARSがこの後リリース予定の新アルバム、『It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day』を紹介している。

ジャレッドは、8月半ばから、ニューアルバムのプロモーションに交え、山で過ごす写真や映像をインスタグラムで公開している。15日には、ロッククライミングをする写真とともに、今回同様上半身裸で見事な腹筋を見せる写真などを数枚公開。17日には、ニューアルバムからシングルリリースされた「Seasons」をバックミュージックに、崖から懸垂下降する映像をシェアしていた。

THIRTY SECONDS TO MARSの新アルバム『It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day』は、9月15日にリリース予定となっている。

引用:「ジャレッド・レト」インスタグラム(@jaredleto)