音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク‐Division Rap Battle‐」のテレビアニメ第2期『ヒプノシスマイク‐Division Rap Battle‐』Rhyme Anima ＋（ライムアニマ プラス）の初回放送日が10月6日に決定。また、9月2日に開催されたイベント「ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐ 6th Anniversary Party」にて本PVが解禁された。

【動画】6ディビジョン参加のOP「RISE FROM DEAD」収録 『ヒプノシスマイク』TVアニメ第2期本PV

プロジェクト始動から6周年を記念して開催されたイベント「ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐ 6th Anniversary Party」で解禁された本PVでは、初となるアニメ本編映像、さらに6ディビジョンで歌うオープニング主題歌「RISE FROM DEAD」Division All Stars（作詞・作曲・編曲：invisible manners）が収録されている。

テレビアニメ第2期の初回放送に合わせ、各種音楽配信サービスにて「RISE FROM DEAD」が配信されることも決定。配信に先駆け、9月2日よりApple MusicとSpotifyにてPre‐Add／Pre‐saveキャンペーンもスタート。キャンペーン参加URLから楽曲の配信予約をすると、全員にテレビアニメ第2期のスマートフォン用壁紙が付与される。

「ヒプノシスマイク‐Division Rap Battle‐」は、2017年9月に始動し、コミカライズ、アプリゲーム化、舞台化などさまざまなメディアで活動する音楽原作キャラクターラッププロジェクト。武力による戦争は根絶された「H歴」を舞台に、男たちが人の精神に干渉する特殊なマイク「ヒプノシスマイク」を通したリリックで領土バトルを展開する。

2020年10月から12月に放送されたテレビアニメ『ヒプノシスマイク‐Division Rap Battle‐』Rhyme Animaの第2期となる本作で描かれるのは、2ndディビジョンラップバトル直後の新たな戦い。第1回のファイナリストである「Buster Bros!!!」「MAD TRIGGER CREW」「Fling Posse」「麻天狼」に加え、オオサカ・ディビジョンの「どついたれ本舗」とナゴヤ・ディビジョンの「Bad Ass Temple」が登場する。

原作・音楽制作をEVIL LINE RECORDS、監督を小野勝巳、シリーズ構成を吉田伸、総作画監督を森田莉奈／落合瞳／黒岩裕美、キャラクターデザインを芝美奈子／森田莉奈、制作をA‐1 Picturesが担当。キャストとして、木村昴、石谷春貴、天崎滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治、小林ゆう、たかはし智秋、山本希望が出演する。

テレビアニメ『ヒプノシスマイク‐Division Rap Battle‐』は、TOKYO MXにて10月6日より毎週金曜24時放送。ほか各局にて順次放送開始。