µð¿Í¤¬°ÛÎã¤Îà¥ë¡¼¥¡¼Áí½Ðá»ÙÇÛ²¼£µ¿·¿Í¤¬Á´°÷½Ð¾ì
¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¢£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡¢£²£°²óÀï¡¢£²Æü¡¢²£ÉÍ¡Ë¡¡µð¿Í¤¬°ÛÎã¤Îà¥ë¡¼¥¡¼Áí½Ðá¤À¡£ºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿£µ¿ÍÁ´°÷¤¬Æ±¤¸»î¹ç¤Ç½Ð¾ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¡á¹â¾¾¾¦¹â¡á¤Ï£³ÀïÏ¢Â³¤Ç¡Ö£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¡£Æ±£²°Ì¡¦ÇëÈø¶©Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡á·ÄÂç¡á¤ÏÆó²ó¤ËÂåÂÇ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢»°¥´¥í¡£Æ±£³°Ì¡¦ÅÄÃæÀéÀ²Åê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡á¹ñ³Ø±¡Âç¡á¤ÏÆó²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤Ç£³²ó¤ò£±¼ºÅÀ¡£Æ±£´°Ì¡¦ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÁÏ²ÁÂç¡á¤Ï¡Ö£¸ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¡£¤½¤·¤ÆÆ±£µ°Ì¡¦Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡áÀ¾Ç»±¿Í¢¡á¤¬¸Þ²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢Á´°÷½Ð¾ì¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£