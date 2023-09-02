Ë«¤á¤ì¤ÐË«¤á¤ë¤Û¤ÉÁê¼ê¤Îµ¤Ê¬¤ò³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÄÀäÂÐ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ž¢3Ê¸»úŽ£¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÈÅÄ¹¬¹°¡ØÉô²¼¤â¾å»Ê¤âÆ°¤«¤¹ Éð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÅÁ¤¨Êý¡Ù¡Ê¼«Í³¹ñÌ±¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿®Íê¤ò¤Ê¤¯¤¹¶§´ï¤Ë¤â¡ÄÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÖË«¤áÊý¡×
¼ã¼ê¤Î¤ä¤ëµ¤¤Î¤¢¤ëÉô²¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤ß¤Ç¤ÏËþÂ¤·¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÌäÂê¤Ï¸À¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Éô²¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾å»Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ»þ¤ËÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ð¤«¤ê¤À¤È¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é»È¤¤Ê¬¤±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ë«¤á¤ë¤È¼¸¤ë¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ë«¤áÊý¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡ÖË«¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Å¤¯¤á¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤êÊý¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¿®Íê¤ò¤Ê¤¯¤¹¶§´ï¤Ë¤â¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ë«¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬µ¤Ê¬¤ò³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸À¤¤Êý
¡·è¤á¤Ä¤±Ë«¤á
¡Ö70Âå¤Ê¤Î¤ËSNS¾Ü¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö20Âå¡Ê¼ã¤¤¡Ë¤Ê¤Î¤Ë°§»¢¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤Í¡×
¡Ö¡û¡û¿Í¤Ê¤Î¤Ë´Á»ú¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×
¡Ö½÷À¤Ê¤Î¤Ë½Å¤¤²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯Îð¡¦¹ñÀÒ¡¦ÀÊÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ÏË«¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢Áê¼ê¤Îµ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢°Õ³°À¤òË«¤á¤ë
¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡×
¡Ö°Õ³°¤Ë¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×
¡Ö¤µ¤Ã¤¤Î»ñÎÁ¡¢ºÙ¤«¤¯Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤è¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ÏË«¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢Î¢¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇË«¤á¤ë
¡Ö¸«Ä¾¤·¤¿¤è¡×
¡Ö´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉôÄ¹¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÉô²¼¤«¤é¾å»Ê¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö²¿¤ò°Î¤½¤¦¤Ë¡×¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏÇ¯²¼¾å»Ê¤ÈÇ¯¾åÉô²¼¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Î¹½¿Þ¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Éô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤òË«¤á¤ë»þ¤Ï¡¢¡Ö´ë²è½Ð¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¡û¡û¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë´ë²è¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²¿¤«ÉáÃÊ¤«¤é°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¹×¸¥¾µÇ§¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¾µÇ§Íßµá¤âËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¡Ö²¼¤«¤éÌÜÀþ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤â·ù¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÌ¾Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¶µ¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤é¶µ¤¨¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¶µ¤¨¤òÀÁ¤ï¤ì¤Æ·ù¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£°ì¸«ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¡ÖÀ³Ê¤òË«¤á¤ë¡×¤ÎÌÕÅÀ
¤Ë«¤á¤ëÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡Ö²¿¤Ç¤âË«¤á¤ë¿Í¡×¤ÏµÕ¤Ë¤ª¤À¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤Ë«¤áÊý¤Ï¤ª¤À¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å»Ê¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×
°ËÆ£¡Ö¤Ï¤¤¡£¡Ê²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤À¡Ä¡Ä¤Þ¤¿¤ª¤À¤Æ¤«¡Ë¡×
±Ä¶È¡ÖºÇ¶á¡¢¸æ¼Ò¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Áê¼ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡Ë¡×
¥Ç½ÎÏ¤äÀ³Ê¤òË«¤á¤ë
°ì¸«ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬Áê¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÉô²¼¤Î¿ùÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡Ö¿ùÂ¼¤µ¤ó¤ÏÍ¥½¨¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£Ë«¤á¤é¤ì¤¿Â¦¤Ï´î¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢²¾¤Ë¿ùÂ¼¤µ¤ó¤¬²¿¤«¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Ç½ÎÏ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¥ß¥¹¤ÎÊó¹ð¤ò±£ÊÃ(¤¤¤ó¤Ú¤¤)¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶èÊ¬¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤³¤ì¤Ï·è¤á¤Ä¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇùÁ³¤È°ì³ç¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¤Î»ñÎÁºîÀ®¤¬ÆÀ°Õ¤À¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ËºÙÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢À³Ê¤òË«¤á¤ë¤Î¤Ï°ì¸«ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤¬´ò¤·¤¤¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾å»Ê¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Í¡×
Éô²¼¡Ö¤Ï¤¤¡£¡Ê¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×
Éô²¼¡Ö¡û¡û²ÝÄ¹¤ÏÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×
¾å»Ê¡Ö¤½¤¦¤«¡£¡Ê¥ª¥ì¡¢¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ë¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËµÕ¤Î²ò¼á¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç½ÎÏ¤äÀ³Ê¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ×ó°ÕÀ¤âÆþ¤ë¤Î¤Ç´ð½à¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤Ê¤Î¤ËA¤µ¤ó¤ÏË«¤á¤ë¤±¤ÉB¤µ¤ó¤ÏË«¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¹ÔÆ°¤ä¥×¥í¥»¥¹¤òË«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹ÔÆ°¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¿Í¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤·¡¢¸«½¬¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¤Î²ñµÄ¤Ç¤ÎÄó°Æ½ñ¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡Öº£·î¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò5·ï¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¡×
¡Ö¡û¡ûÀèÇÚ¡¢Àè¤Û¤É¤Ï±Ä¶È¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¸åÅ·Åª¤ÊÇ½ÎÏ¡¢¹ÔÆ°¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹
¡¸åÅ·Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤òË«¤á¤ë
³°¸«¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤è¤¯Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡ÖÇÐÍ¥¤Î¡û¡û¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ë«¤á¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ë«¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬Áê¼ê¤Îµ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤Þ¤¿¡Ö³°¸«¤òË«¤á¤ë¡áÃæ¿È¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÀèÅ·Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸åÅ·Åª¤ÊÇ½ÎÏ¡¢¹ÔÆ°¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢2¿Í¾Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1¿Í¾Î¤ÇË«¤á¤ë
¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï»ñÎÁºîÀ®¤Î¿§»È¤¤¤¬¾å¼ê¤À¤Í¡×
¡Ö»³²¬ÀèÇÚ¤ÎÀâÌÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤ò¼ç¸ì¤Ë¤¹¤ëË«¤áÊý¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¡×¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï»ä¤Ï¤È1¿Í¾Î¤ò¼ç¸ì¤Ë¤·¤¿Ë«¤áÊý¤Ë´¹¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¡Ê»ä¤Ï¡Ë°ËÆ£¤µ¤ó¤Îºî¤ë»ñÎÁ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¿§»È¤¤¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ê»ä¤Ï¡Ë»³²¬ÀèÇÚ¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Æ±¤¸ÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¸å¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤é¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î¼ç¸ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö»ä¡×¤Ç¤¹¡£
¼ç¸ì¤ò¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯Áê¼ê¤Î´¶¤¸Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»ä¡×¤ò¼ç¸ì¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢²¾¤ËÁê¼ê¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¸¬Â½¤·¤Æ¤¤¿»þ¤âÀÚ¤êÊÖ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö»ä¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
¢£°¦ÁÛ¤â¤Ê¤¯¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ò¡Ö±¢Ë«¤á¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¸ú²Ì
¤¿¤À2¿Í¾Î¤ÎË«¤áÊý¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âè»°¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀË«¤áÊý¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö±¢Ë«¤á¡×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë»þ»²²Ã¤·¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤ë¡×¤ÈÎÉ¤¤¤ÈÊ¹¤¡¢ÁáÂ®¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬±Ä¶È¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢À¾Àî¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤È¤¤¤¦ºß¸Ë´ÉÍýÉ½¤òËèÆü¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊÌ¤ÎÉô½ð¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Àî¤µ¤ó¤ÏÅ¾¿¦¤·¤Æ¿ô¥«·î¡¢»Å»ö¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤â°¦ÁÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢°§»¢¤â¾Ð´é¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉô²¼¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤¬ºÇ°¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÀ¾Àî¤µ¤ó¤ÎÉô½ð¤È»ä¤Î±Ä¶È¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÎ©¤ò¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ï¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é»ä¤â¡ÖÀ¾Àî¤µ¤ó¤Ã¤Æ²¿¤«´¶¤¸°¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÆüÆÀ°ÕÀè¤ËË¬Ìä¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢À¾Àî¤µ¤ó¤«¤é¤Îºß¸Ë´ÉÍýÉ½¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤ì¤ò¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þºß¸ËÀÚ¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤ª¤«¤²¤Ç°ã¤¦¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤ÆÆñ¤òÆ¨¤ì¤é¤ì¤¿¤è¡×¤È¡¢Éô²¼¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÀ¾Àî¤µ¤ó¤Îºß¸ËÉ½¤äÂ¾¤ÎÏ¢Íí¥á¡¼¥ë¤¬½õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ÒÆâ¤ÎÆâ¶Ð¥Á¡¼¥à¤â¤¤¤ë»¨ÃÌÉô²°¤Ç²¿ÅÙ¤«ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È3½µ´Ö¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤ÈÄ«½Ð¼Ò¤¹¤ëºÝ¡¢¥Ó¥ë¤Î1³¬¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢À¾Àî¤µ¤ó¤¬¡ÖµÈÅÄ¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤½¤Î¸å¤Ï²ñÏÃ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ºß¸Ë¤Î¾¯¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Î³ÎÊÝ¤Î¤ª´ê¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÍ»ÄÌ¤òÍø¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤Âè»°¼Ô¤òË«¤á¤ë¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Áê¼ê¤ÎÌÌÁ°¤ÇË«¤á¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤³¤ÎÊýË¡¤Ê¤é¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
£³§¤ÎÁ°¤ÇË«¤á¤Ê¤¤¡Ê1ÂÐ1¤ÇË«¤á¤ë¡Ë
¡Ö¼¸¤ë»þ¤Ï1ÂÐ1¡¢Ë«¤á¤ë»þ¤ÏÁ´°÷¤ÎÁ°¤Ç¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏË«¤á¤ë»þ¤â1ÂÐ1¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Ð¤«¤êË«¤á¤é¤ì¤ÆÕ»¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
----------
µÈÅÄ ¹¬¹°¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤æ¤¤Ò¤í¡Ë
¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼
1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡¢ÍÌ¾³Ø¹»Ë¡¿Í¤ò·Ð¤Æ³°»ñ·Ï´ë¶È¤ØÅ¾¿¦¡£¤½¤³¤Ç¼þ°Ï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤º¡¢¹ß³Ê¿Í»ö¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÛÆ°Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾å»Ê¤è¤ê¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¡×¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢·àÅª¤Ë±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ò²þÁ±¡£¼Ò³°¤Ç¤â±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2011Ç¯1·î¤è¤êÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸þ¤±¤Ë¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¤ÎÊýË¡¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°µÚ¤Ó1on1¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¹Ö±é¡¢¸¦½¤Åù¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îß·×¤Î¼õ¹Ö¼Ô¿ô¤Ï3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ µÈÅÄ ¹¬¹°¡Ë