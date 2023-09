スターバックスが「Harvest Autumn -Everyone is an Artist-」(この秋は、みんながアーティスト)をコンセプトに、バターとはちみつがしみこむ焼き芋をイメージした「おさつ バター フラペチーノ」が2023年9月1日(金)に登場しました。優しい甘さのさつまいもと甘辛いハニーバターのコンビネーションが特長とのことで、実際に飲んでみました。

スターバックスの実りの秋到来!バターとはちみつがじゅわっとしみ込む焼き芋をイメージした『おさつ バター フラペチーノ®』など旬の味覚を堪能できるアイテムを9月1日(金)より発売 | スターバックス コーヒー ジャパン

https://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2023-4971.php

スターバックスにやってきました。

店頭にはおさつ バター フラペチーノの登場を告げるポスターが掲示されていました。

さっそくおさつ バター フラペチーノ(税込690円)を注文。

ホイップクリームの上には塩味の芋けんぴを砕いたフレークと、ハニーバターソースがかかっています。

グラスを横から見たところ。フラペチーノのボディ部分に見える黄色い粒々は、焼き芋のチャンクです。また、底の方には芋けんぴを砕いたフレークが忍ばせてあるとのこと。

ストローを刺して、フラペチーノのボディ部分を底から飲むと、冷たくて焼き芋の優しい甘さが感じられるフラペチーノと共に、芋けんぴフレークや焼き芋チャンクが口の中に飛び込んできました。芋けんぴフレークや焼き芋チャンクはカリッとした食感で、いいアクセントになっており、さらに優しい甘さにわずかな塩味が加わります。ホイップクリームの上部はハニーバターソースの甘さと芋けんぴの甘辛さがクリームに包まれて、まろやかな味わいに。全体として芋の風味は確かに感じられますが、芋けんぴやハニーバターソースによって加わる食感や塩味が絶妙で、ただ甘いだけではなく奥深い味わいを楽しめる1杯になっていると感じました。

おさつ バター フラペチーノは2023年9月1日(金)から10月10日(火)までの期間限定で、全国のスターバックス店舗で提供されます。また、9月22日(金)から、ハニーバターソースと塩味の芋けんぴを増量できる「おさつカスタマイズ」が注文可能になるので、気になる人はチェックしてみてください。