»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤¿¤è¡£¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û·å°ã¤¤¤ÎºÇ¶¯¥³¥¹¥Ñ²ÈÅÅ¥°¥Ã¥º5Áª
4yuuuÊÔ½¸Éô¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ªº£²ó¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Ê²ÈÅÅ¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡»È¤¤¤ä¤¹¤¤Í¥½¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÈÅÅ¥°¥Ã¥º¡´¥ÅÅÃÓ¼°Âî¾åÁÝ½üµ¡
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö´¥ÅÅÃÓ¼°Âî¾åÁÝ½üµ¡¡×¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ëºÙ¤«¤¤¥´¥ß¤ò¥µ¥Ã¤ÈÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê8.3cm¡ß6cm¡ß8.3cm¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç»È¤¦¤Û¤«¡¢ÁÝ½üÍÑ¥Ö¥é¥·¤ä¥Î¥º¥ë¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¤Ê¤Î¤â¡ý
¥Ñ¥½¥³¥ó¼þ¤ê¤Î¥Û¥³¥ê¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ÎÁÝ½ü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¢ö
¢¡´¥ÅÅÃÓ¼°Âî¾åÁÝ½üµ¡
Äê²Á¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÈÅÅ¥°¥Ã¥º¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼5000mAh ¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÅÅµ¤µ¡´ï¤ò½ÐÀè¤Ç¤â½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤é1.5²óÊ¬½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
½ÐÀè¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤ÊÏ¢Íí¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¤Ê¤É¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¢ö
Çö·¿¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢ËÜÂÎ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤â°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÄ¶Í¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼5000mAh ¥Û¥ï¥¤¥È
Äê²Á¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÈÅÅ¥°¥Ã¥º£USB¼°¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡ÖUSB¼°¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¾®·¿¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉô²°¤Î¶õµ¤¤ò½Û´Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
USB¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¤¬ÀµÌÌ¤«¤é¿¿¾å¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Éô²°´³¤·¤ÎÀöÂõÊª¤ËÉ÷¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¶õÄ´¤ÎÉ÷¤òÉô²°Á´ÂÎ¤Ë²ó¤·¤¿¤ê¤È¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¤¬Ì¥ÎÏ♡
ÊÉ³Ý¤±¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿Éô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢ö
¢¡USB¼°¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ ¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯
Äê²Á¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÈÅÅ¥°¥Ã¥º¤3LED¥×¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¥ß¥Ë
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö3LED¥×¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¥ß¥Ë¡×¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ê¤É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾ÈÌÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Î¾ÈÌÀÉôÊ¬¤ò·Ú¤¯¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼þ¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¢ö
¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ëÉô²°¤ä¡¢¾ÈÌÀ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Î¥µ¥Ö¾ÈÌÀ¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¡£
Ã±»°ÅÅÃÓ3ËÜ¤ÇÏ¢Â³Ìó30»þ´Ö¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈó¾ïÅô¤È¤·¤Æ¤â¡ý
¢¡3LED¥×¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¥ß¥Ë
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÈÅÅ¥°¥Ã¥º¥¥«¥×¥Á¡¼¥Î¥ß¥¥µ¡¼
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¥«¥×¥Á¡¼¥Î¥ß¥¥µ¡¼¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á°ì¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Á¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤¬ºî¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
ÉáÃÊ¼«Âð¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ä¥«¥×¥Á¡¼¥Î¤ò¡¢´ÊÃ±¤Ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¢ö
»È¤¤Êý¤Ï¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤¿¥ß¥ë¥¯¤Ë¥ß¥¥µ¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¾å²¼¤ËÆ°¤«¤¹¤À¤±¡ª
Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¢¡¥«¥×¥Á¡¼¥Î¥ß¥¥µ¡¼
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)