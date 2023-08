アニメ「ぼのぼの」がモバイルゲーム化決定！ "放置型癒し系ゲーム"「ぼのぼの なにしてる？(仮称)」全世界リリースへ！

エイケンより、TVアニメ「ぼのぼの」がモバイルゲーム化し、全世界向けにリリースされることが発表された。

「ぼのぼの」ならではの温かい世界観が盛り込まれた本ゲーム「ぼのぼの なにしてる?(仮称)」は、ゲーム開発をNEOWIZ、運営サービスはゲームオンが担当。"放置型癒し系モバイルゲーム"となっており、ぼのぼのと森の友達が愉快に暮らすかわいらしい魅力を感じることができるユニークなゲームを目指して現在開発中とのことだ。

「ぼのぼの なにしてる?(仮称)」のリリース日程等、詳細については後日発表されるとのことなので、続報に期待しよう!

※画像は開発中のもの。実際の仕様とは異なる場合あり。

■ぼのぼのについて

1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。

TVアニメがフジテレビにて(毎週土曜日5:22より)好評放送中。FODにて見逃し配信も実施中。

へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供「ぼのぼの」を中心にゆるくてかわいいキャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれる。

●アニメ 「ぼのぼの」DVD:第28巻 10月4日(水)発売予定

●コミックス 「ぼのぼの」48巻:発売中

「ぼのぼのS 1〜2巻」「ぼのちゃん」シリーズ 全8巻 「でぶぼの」

「いぬぼの」「ぼのぼの人生相談」全2巻 発売中 (いずれも 竹書房 刊)

ぼのぼの公式HP:http://www.bonoanime.jp/

ぼのぼの公式Twitter:https://twitter.com/BONOBONO_nokoto

(c)MIKIO IGARASHI/TAKESHOBO,FUJI TELEVISION, EIKEN

(c)GameOn Co., Ltd.

(c)NEOWIZ All rights reserved

