『LAW & ORDER』あの人、実在の人物をモデルにした新作クライムドラマに主演

長寿ドラマ『LAW & ORDER』のエド・グリーン刑事役や『THE FLASH/フラッシュ』のジョー・ウェスト役で知られるジェシー・L・マーティンが、新たなクライムドラマに出演することが分かった。米Deadlineが報じている。

米NBCが手掛けるジェシー主演の『The Irrational(原題)』というタイトルの新作ドラマは、デューク大学の心理学・行動経済学の教授ダン・アリエリーのベストセラー小説「予想どおりに不合理:行動経済学が明かす『あなたがそれを選ぶわけ』」を原作としている。

主人公のアレック・マーサー(ジェシー)は世界的に有名な行動科学教授で、政府や法執行機関、企業が関わる様々な難事件に独自の専門知識を提供する。彼は人間の行動を理解するための彼の洞察力と型破りなアプローチで、非論理的なパズルや不可解な謎を解いていく。今回公開された予告編で「私はアレック・マーサー。人間の不可解な行動の謎を解き明かせるから呼ばれた。人は非合理的だが、予測できる。一つの判断ミスが次のミスにつながる」と述べている。

そのほかのキャストは、トラヴィナ・スプリンガー(『ミズ・マーベス』)、モリー・クンツ(『レジデント 型破りな天才研修医』)など。ジェシーはパイロット版の製作も担当。『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』や『デクスター 〜警察官は殺人鬼』で脚本を執筆したアリカ・リサンヌ・ミットマンがペンを取るほか、マーク・ゴフマン(『アンブレラ・アカデミー』)、サミュエル・ボーム(『ライ・トゥ・ミー 嘘の瞬間』)とともに製作総指揮も務める。原作者のアリエリーはコンサルタントとして参加。『素晴らしきかな、人生』『プラダを着た悪魔』といった映画でメガホンを取ったとして知られるデヴィッド・フランケルが監督を務める。

ジェシーは『LAW & ORDER』のシーズン10〜18で200話近くにわたってエド・グリーン刑事を演じた。また、大ヒットドラマ『アリー・myラブ』のアリーが恋する医師グレッグ役やブロードウェイオリジナル版と映画版『RENT/レント』のコリンズ役でも知られ、ミュージカルドラマ『SMASH』にも出演していた。

ジェシーが活躍する『The Irrational』は、米NBCにて9月25日(月)から放送される。(海外ドラマNAVI)

‘The Irrational’ Trailer: ‘Law & Order’ Alum Jesse L. Martin Is Back To Crime-Solving In NBC Procedural (WATCH) https://t.co/CuS3EdBEsl

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 28, 2023