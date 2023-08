8月29日放送の『マツコの知らない世界』ではナカムラクニオ氏をゲストとして、「金継ぎの世界」が放送された。番組内では世界中で金継ぎが話題となっていること、金継ぎの様々な手法などが紹介され、出演者であるマツコ・デラックスもそのブームの広がりに驚いていた。番組後編では金継ぎ作業の一工程をマツコ・デラックスも体験。心を鎮めて集中する「金継ぎの世界」に大いに癒されたようだった。そんなナカムラ氏が世界に広がる「金継ぎブーム」について分析する。

金継ぎが「Kintsugi」になる日

金継ぎで蘇ったバラバラの瀬戸黒茶碗

いつまにか器の修復技術である金継ぎが「キンツギ/Kintsugi」と呼ばれ、日本を代表するカルチャーのひとつとして紹介されるようになってきた。

映画「スター・ウォーズ」に登場するカイロ・レンが金継ぎのマスクをしていたことも驚きだったが、ナイキやプーマが金継ぎスニーカーを発売し、ドイツのブランド「トリッペン」までが金継ぎシューズを発表した。イギリスの歌手ガブリエル・アプリンが「Kintsugi」という曲をヒットさせたのも、さらに驚いた。

「KENZO」のデザイナー高田賢三氏は亡くなる前にライフスタイルブランド「K三(ケースリー)」という金継ぎをオマージュしたブランドを立ち上げた。MoMA(ニューヨーク近代美術館)でも「Kintsugi」をイメージした皿やグラスが売られている。これはイタリア発のインテリアブランドSELETTIがプロデュースしており、「金継ぎ」にインスパイアされた食器のシリーズとなっている。

世界で出版されている「Kintsugi」に関する書籍

信じられないことに世界では「Kintsugi」という名の小説もたくさん出版されている。イタリアでは恋愛小説だったが、インドではトラウマを乗り越えていく女性の物語、フランスではなんとホラー小説のオムニバスだった。

金継ぎをテーマにした映画も世界各地で制作され、僕もアメリカの映画に2本出演し、今はドイツ映画の撮影中だ。日本の児童養護施設で暮らす子どもたちを撮り続けているアメリカのマット・ミラー監督によるドキュメンタリー映画「ぼくのこわれないコンパス」(My Invincible Compass)では、破壊と再生の象徴として金継ぎのシーンが描かれているのも興味深いと思った。

ポルトガルの映画監督やイタリアの撮影スタッフが視察に来たこともある。今も世界各地から出張の依頼が来る。いったいこれは何が起きているのだろうか。

「金継ぎ」は、かすがいの代用として生まれた?

金継ぎは、割れたり欠けたりした陶磁器を漆で接着し、継ぎ目を金、銀、朱色などで飾る伝統的な修理方法だ。歴史的には、室町時代くらいから漆器の技術を応用して、はじめられたと言われている。本当かどうか分からないが、金継ぎが生まれたエピソードに、こんな面白い話がある。

12世紀頃、中国から贈られた有名な青磁の茶碗があり、貴重な宝ものだった。15世紀になり、その茶碗は、足利義政の所有となった。茶碗にひび割れがあったので、「これに代わる茶碗が欲しい」と中国に送った。しかし、「同じような青磁茶碗は作れない」と言われ、ひびを金属の「鎹(かすがい)」で止め、日本に送り返してきたのだ。この茶碗のかすがいは、馬の背中に乗ったイナゴに見立てられ「馬蝗絆(ばこうはん)」という銘が付けられた。しかし、これがきっかけで漆器の技術を使い、さらに美しく直す方法を考えだしたのが「金継ぎ」だと言われている。

「鎹(かすがい)」で直された珠光青磁茶碗

ドラマチックな風景画

僕は、これまで20年以上かけて、世界中の工芸、漆器の産地を巡ってきたが、日本のように修理のために漆に金を蒔く文化はまったく見当たらなかった。これは、日本人ならではのアニミズム的な感性とモノを大切にするもったいない精神が融合したものであるような気がしている。

器のヒビ割れは、ドラマチックな風景画のようにも見える。壊れた場所に「金」が入ると、暗闇に雷が光り、黄金色の川が大地をうるおす。木の枝が大空に伸び、新たな景色が生まれるのだ。かつて茶人たちは、わざと器を割ってから直し、金でつなぐこともあった。傷を「美しい自然」に見立てる粋な遊び。それが「金継ぎ」なのだ。

「不完全」という名の完璧さを愛でる金継ぎセラピー

金継ぎにおける一番の魅力といえば、やはり「不完全」という名の完璧さだ。最近では、東京2020パラリンピックの閉会式でパーソンズ会長が、金継ぎに触れスピーチをしたことがあった(僕の工房にもオリンピック委員会の取材班がロンドンから公式映像の撮影に来た)

アメリカでは、金継ぎセラピーという言葉が流行しており『金継ぎウェルネス/Kintsugi Wellness』という本まで出版されている。日本流に、自分の欠点を受け入れ、幸せを見つけようというコンセプトは、多くの人の心を打つのだろう。今でも東京の僕のワークショップに海外から来るお客さんは、金継ぎは「禅/ZEN」と並びセラピーの一種だと考える人も多い。

長野にある筆者の金継ぎ用アトリエでの作業

「金継ぎ」の本質とは

結局のところ「金継ぎ」の本質とは、いったい何なのか。 単なる修理や修復とは、まったく違う行為だと感じる。ただ壊れたものを接着するということであれば、日本人は1万年前の狩猟採集の時代(縄文時代)から、漆を使って土器を修理していたのだ。

しかし、茶道を極めた茶人たちは、少し違っていた。ヒビの中に、山水画的な得体の知れない美が宿っていることを見抜き、欠けた部分を「想像力で直す」ことをはじめたのだ。

壁の割れ目にも、錆ついた鉄の中にも「壮大な景色」を探し、ありがたがる想像力の大切さを発見した。茶人たちは、庭に砂を盛ることで、大海原や宇宙に思いを馳せる遊びの思考「見立て」を発見し、傷こそが美しい景色をつくる大事な「絵筆」となることに気がついたのだ。

荻窪『6次元』で定期的に開催されている金継ぎ講座

「わびさび」の進化系カルチャーとして

金継ぎの美。これは、茶道の世界で使う「わびさび」と呼ばれる概念から生まれたものだ。簡単にいえば「わび」とは、質素な静寂さのこと。「さび」とは、時間が経って風情があることだ。中国の宋王朝の時代に道教(Taoism)から生まれ、禅仏教に取り込まれた。

16世紀になると茶道は、茶人である千利休によって完成され、日本の美意識の原点のひとつになった。それまでの茶の湯は、唐物と呼ばれる中国産の高級な茶器がもてはやされてきたが、茶人の武野紹鴎や千利休は、朝鮮で使われていた傷だらけの日用雑器を、茶道に取り入れた。

「わびさび」は、無造作に作られた造形、ゆがみ、ひび割れや欠けに美を見出し、景色をめでる新しい美意識のはじまりなのだ。お茶を飲む茶室も非常に質素で、装飾的要素を排除した造形美。金継ぎは、このような日本的感性を刺激し「わびさび」の進化系カルチャーとして定着しはじめたのだろう。

山形で80人の市民と金継ぎし美術館で展覧会を開催

「金継ぎ」という、ささやかな魔法

金継ぎをはじめてもうすぐ20年。これまで何千もの割れた器を修理してきたが、いつも不思議に思うことがある。割れた器の値段は100円ほどなのに、1万円を払って、修理をするのだ。いったい金継ぎをしたい本当の理由は何なのだろう、と。おそらく直したかったのは「自分自身」なのだ。金継ぎは、そんなささやかな大切なことに気がつくための時間なのだろう。

焼きものは、記憶のかたまりだ。あらゆる記憶が、器の底に静かに、降り積もっている。職人さんの手のひらの記憶。窯の中でゆっくり焼かれた記憶。誰かに使われ、長く愛された記憶。

みんなが、直したいものとは、その記憶の断片なのだ。何度壊れても、その傷を受け入れる「金継ぎ」という、ささやかな魔法を知っていれば、何かが壊れた時に、心が少し楽になる。たぶん金継ぎとは「何かを再生する儀式的な行為」によって、精神的つながりを修復し、自己治癒を行うことなのだと思う。

世界中のみんなが自分の身体の古傷を慈しむような気持ちで、金継ぎを体験しているのだ。

ポーランドから金継ぎを習いに来たカロルさん

過去と未来をつなぐ

カナダの詩人レナード・コーエン(Leonard Cohen)は、こんなことを言っている。There is a crack in everything.That's how the light gets in.(どんなものにも、ヒビがある。だから、そこから光が差すんだ)。

世界中のみんなが自分の身体の古傷を慈しむような気持ちで、金継ぎを気軽に体験してくたらうれしい。先日、3年ほど前に「Youは何しに日本へ?」というテレビ番組の撮影でやってきたポーランド人のベンチャー企業社長が、再び金継ぎをしたいと言って東京を訪れ、結婚の報告までしてくれた。

金継ぎがつなぐのは器だけじゃない、人と人をつなぐ接着剤なんだなと、しみじみ実感した。金継ぎの本質とは「壊れものとしての自分」を受け入れる技術なのだと思う。金色に輝くひとすじの線は、過去と未来をつなぐ光の糸なのだ。

※記事内の写真はすべて筆者提供