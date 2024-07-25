Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¤»þ¤ÎÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡Æüº¹¤·ÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÔ½ë¤Ç¥«¥ó¥«¥ó¾È¤ê¤ÎÆü¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Æüº¹¤·¤¬âÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¤»þ¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤»°¤Ä¤Î»ö¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
£³¤ÄÌÜ¤ÏÆÃ¤ËÃíÌÜ¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÈ©Ï·²½¤Î£¸³ä¤Ï»ç³°Àþ¤¬¸¶°ø¡©Æü¾Æ¤±»ß¤á¤òÀµ¤·¤¯»È¤Ã¤Æ¡Ø¸÷Ï·²½¡Ù¤òÍ½ËÉ¤·¤è¤¦
¡Ç®Ãæ¾É
ÌÔ½ë¤Ç¥«¥ó¥«¥ó¾È¤ê¤À¤È¡¢´À¤ò¤«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
´À¤Î½Ð¤ëÎÌ¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤È±öÊ¬¤âÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢Æü¾Æ¤±
Èþ°Õ¼±¤Î¹â¤¤Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æü¾Æ¤±¤ò¤¹¤ë»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÄË¤ß¤ä¤«¤æ¤ß¤¬½Ð¤ë»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤Ç¤¹¡£
£Èý´Ö¤Îâ²
Æü»±¤äË¹»Ò¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤ÇÆüº¹¤·¤ò¼×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
âÁ¤·¤¤¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤Ä¤¤¤Ä¤¤Èý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Èý´Ö¤Îâ²¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÜ¤ÎÈè¤ì¤äÆ¬ÄË¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÌÜ¤ÎÆüº¹¤·ÂÐºö¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤µ¤Æ3¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¤È¢¤ÏÈæ³ÓÅª³§¤µ¤óÂÐºö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£¤ÎÌÜ¤ÎÂÐºö¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í
[Ê¸¡§meilong¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ]
¡ÖÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤ÇÈþÍÆïªµä,ïªµä¼£ÎÅ¤ò¤ªÃµ¤·¤Ê¤émeilong¤Ø¡Êhttps://www.meilong.jp/¡×
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
meilong¡¡±¡Ä¹¡¦ÀÐÀîÈþ³¨¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤ß¤¨¡Ë
Âç³Ø¤Ç¤Ï±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤Ó¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢IT´ë¶È¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢20Âå¸åÈ¾»þ¤ÎÂç¤¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎºÃÀÞ¤«¤éÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£ïªµä¤È´ÁÊý¤Î±ü¿¼¤µ¤ËÌ¥¤«¤ìïªµä³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¹ñ²È»ñ³Êïªµä»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï40±¡¤Î·Ð±Ä·ó½ÀÆ»À°Éü»Õ¡¦ïªµä¤¢¤óËà»Ø°µ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀèÀ¸¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤·¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¡¢ËÌµþÃæ°åÌôÂç³ØÂ´¤Ç¤â¤¢¤ëïªµä30Ç¯¤ÎÀèÀ¸¤«¤éµ»½Ñ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÈþÍÆïªµä¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë»Õ»ö¤·¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜïªµä¤Îµ»½Ñ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤µ¤é¤Ë200·ï°Ê¾å¤Î¼£ÎÅ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¡¦¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤ò¼þ¤ë¡£¥Û¥Æ¥ëÄØ»³Áñ¤Îïªµä¼£ÎÅ»ÜÀß¡ÖKENBITOKYO¡×¡¢¡ÖÅìÊý·òÈþ¡×¤Ø¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢2014Ç¯¡¢»ÍÃ«¤Ë¾Ò²ðÀ©¼£ÎÅ±¡Meilong¤ò³«¶È¡£
À¤¤Ëïªµä¤ò¹¤á¤¿¤¯2015Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Â³¤±¤Æ2017Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷mana±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£2019Ç¯meilong¶äºÂ±¡¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£
ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÎÏÂ´Á¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤Î¸¦½¤¡¢´ÁÊý°å¡¢³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤Î°å»Õ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤·Æü¡¹¡¢¾ðÊó¸ò´¹¡¢³Ø²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·ïªµä¤È´ÁÊý¤âÊ»ÍÑ¤·»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬ÅÓÃæ¡¢»à»ºÊ¬ÊÚ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¡¢¤µ¤é¤ËÉÔ°é¾É¤«¤é¤ÎÇ¥¿±¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°Ù¤ÎÂÎ¸³¡¢ÃÎ¼±¤â¤¢¤êÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¶¯¤¤¡£À¤¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£