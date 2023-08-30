¤â¤Ï¤ä¼Ò²ñ¸½¾Ý¡ª¥¤¥ó¥ÉÃæ¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤¿Ä¶Âçºî¥¹¥Ñ¥¤¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØPATHAAN¡¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ù¤òIMAX¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
︎¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¤Î¤¬IMAX¡ª
¡ »ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎµðÂç¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡ª
IMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤ËÃíÌÜ¡£¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÏIMAX¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£»ëÌîÁ´ÂÎ¤Ç±Ç²è¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈµÒÀÊ¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢É½ÌÌ¤â¼ã´³ÏÑ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤ò±ÇÁü¤¬Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª
¢ °µÅÝÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ¡ª
ÆÃµö¤ò»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î±ÇÁü½èÍýµ»½Ñ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¡ÊDMR¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²èÀ½ºî¼Ô¤Î´ã¤Ë±Ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤òºÇÂç¸Â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¡ª¾å±Ç¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏºÇ¿·±Ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¡ª¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¯ÌÀ¤µ¤ÈÃÈ¤«¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤¯¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤âÂ©¤ò¤Î¤à¤Ï¤º¡ª
£ ¥«¥é¥À¤Î¿Ä¤Þ¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡ª
¤ªÊ¢¤ÎÄì¤Þ¤Ç¶Á¤¯Âç²»¶Á¤«¤é¸ª¤´¤·¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤µ¤µ¤ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤Î¼ª¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤²»°è¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£Ä°¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÈÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥à¤ÊÇÛÃÖ¤È´°àú¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥·¥¢¥¿¡¼Æâ¤Î¡È¤É¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÉÍýÁÛÅª¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶Ã¤¤À¡ª
︎¡ØRRR¡Ù¤Î¼¡¤ËÍè¤ë¥¤¥ó¥É±Ç²è¤Ï¥³¥ì¤À¡ª¡¡¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ü¥ê¥¦¥Ã¥É¡É¤¬ÂçË½¤ì¤¹¤ë¡ØPATHAAN¡¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ù¤òIMAX¤ÇÂÎ´¶¤»¤è¡ª2023Ç¯9·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
¶½¼ý10²¯¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó18²¯±ß¡Ë¤ò²Ô¤²¤Ð¥Ò¥Ã¥È¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¤¥ó¥É±Ç²è³¦¤Ç¡¢½éÆü¤À¤±¤Ç¶½¼ý10²¯6ÀéËü¥ë¥Ô¡¼¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¤â¶½¼ý¤Ï¿¤ÓÂ³¤±¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ØRRR¡Ù¤Ê¤É¤ËÂ³¤¯¥¤¥ó¥É±Ç²èÀ¤³¦¶½¼ýÎòÂå5°Ì¤òµÏ¿¡£¥¤¥ó¥ÉÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿Ä¶Âçºî¥¹¥Ñ¥¤¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØPATHAAN¡¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ù¤¬¡¢9·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎIMAX¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÂ¾¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ü¥ê¥¦¥Ã¥É¡É¤³¤È¡¢Ä¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥·¥ã¡¼¡¦¥ë¥¯¡¦¥«¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±éºî¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥É¸ø³«»þ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Î½éÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç·à¾ìÆâ¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª¾å±ÇÃæ¤â²Î¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç´ÑµÒ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÍÙ¤ê½Ð¤¹¤Û¤É¤Î¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤Ç®¶¸¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ËÜºî¡£µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡õºÇ¹âÊö¤Î²»¶ÁÀßÈ÷¤¬À°¤¦IMAX¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤Ì¾¥·¡¼¥ó¤Å¤¯¤·¤Î·æºî¤À¡ª
2019Ç¯¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¾·³¥«¡¼¥Ç¥£¥ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤¬JK½£¤Î¼«¼£¸¢¤òÌµ¸ú²½¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¤Ø¤Î¹¶·â¤ò·×²è¡£¥Æ¥íÁÈ¿¥¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥à¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¡Ë¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÄµÊóµ¡´ØRAW½êÂ°¤ÎºÇ¶¯¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¥¸¥à¤Ï¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤Ç¹ñ¤«¤éÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤¢¤²¤¯¤ËÇ¥¿±Ãæ¤ÎºÊ¤ò»¦¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤âÉÎ»à¤Î½ÅÂÎ¤Ë¡Ä¡Ä¡£Êì¹ñ¤ËÁþ¤·¤ß¤òÊú¤¡¢¹ñ²È¤òÇËÌÇ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¥Æ¥íÁÈ¿¥¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Æó¿Í¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Æ¥í·×²è¤ò´ë¤Æ¤ë¡£
2020Ç¯¡¢RAW½êÂ°¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤ÎºîÀïÃæ¤ËÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¶¼°Ò¤Î²óÉüÎÏ¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿´¿È¤Ë½ý¤òÉé¤¤°ìÀþ¤òÂà¤¤¤¿¸µ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¿¤Á¤ò¸Æ¤Ó½¸¤á¡¢JOCR¤È¤¤¤¦RAW¤ÎÆâÉôÁÈ¿¥¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
2022Ç¯¡¢¥É¥Ð¥¤Ë¬ÌäÃæ¤Î¥¤¥ó¥ÉÂçÅýÎÎ¤¬¡¢Ì¤ÃÎ¤Î½¸ÃÄX¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÄÏ¤ó¤ÀJOCR¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ·Ù¸î¤ÎÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¯¤¬¡¢¼Â¤ÏÂçÅýÎÎ°Å»¦·×²è¤Ï¤ª¤È¤ê¤Ç¡¢¥¸¥à¤ÎËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥É¥Ð¥¤¤Ë¤¤¤¿¥¤¥ó¥É¿Í²Ê³Ø¼Ô¤ÎÍ¶²ý¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢¤¹¤«¤µ¤ººîÀïÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï²Ê³Ø¼Ô¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤â¼ºÇÔ¡£¤¢¤È°ìÊâ¤Î½ê¤Ç¥¸¥à¤ò¼è¤êÆ¨¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢JOCR¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î°å»Õ¤ÇISI¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥ë¥Ð¥¤¡É¤³¤È¥ë¥Ó¥ÊŽ¥¥â¥Õ¥·¥ó¡Ê¥Ç¥£¡¼¥Ô¥«¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥É¥¥¥³¡¼¥ó¡Ë¤¬¡¢¥¸¥à¤Ë·Ò¤¬¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢ÀÜ¿¨¤ò¿Þ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥à¤Îæ«¤Ë¤è¤ê¹´Â«¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç»à¤Ì¤«¡¢¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ËÆþ¤ë¤«¡×¤Èµæ¶Ë¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£
ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Ã¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¸¥à¤¬·×²è¤¹¤ëÀ¸ÊªÊ¼´ï¤Ç¤Î¹¶·â¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Å¨¤À¤Ã¤¿¥ë¥Ð¥¤¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥Æ¥íÁÈ¿¥¤È¤ÎÂÐ·è¤ò·è°Õ¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥ê¡¼¾å¶õ¤òÈô¹ÔÃæ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ËÀ¸ÊªÊ¼´ï¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£Ê¼´ïÇúÈ¯¤Þ¤Ç¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¤ï¤º¤«6Ê¬¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢Êì¹ñ¥¤¥ó¥É¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡ª¡©
ÈóÆ»¤Ê¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Þ¥è¥ë¥«Åç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥Ð¥¤¤ä¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î¥Ð¥¤¥«¥ë¸Ð¤Ê¤É¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤é¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢Å´Æ»¤Ç¤Î¹¶ËÉÀï¤ä¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ä¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇ³¤¨À¹¤ë±ê¤«¤éÃ¦½Ð¤ä¡¢ÃÇ³³ÀäÊÉ¤Ç¤Î¶õÃæÀï¤Ê¤É¡£¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤ÎÄ¶Àä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¤ÈÊ¢¤ÎÄì¤«¤é¶Á¤ÅÏ¤ëÇú²»¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢½ª»Ï¼ê¤Ë´À°®¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
ÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥±¥¤¥·¡¼¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¡£·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢58ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤Ç¥¥á´é¤ò´Ó¤¯¥¤¥±¥ª¥¸¡¢¥·¥ã¡¼¡¦¥ë¥¯¡¦¥«¡¼¥ó¤È¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¤ÈÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥Ô¥«¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥É¥¥¥³¡¼¥ó¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
µæ¶Ë¤ÎË×Æþ´¶¤òÂ¥¤¹IMAX¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ê¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ë¥¤¥ó¥É¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡¢¶½Ê³¾õÂÖ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ø¥¿¥¤¥¬¡¼ ÅÁÀâ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¡Ù(2012)¤ÇÄµÊóÉô°÷¤ò±é¤¸¤¿¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥«¡¼¥ó¡×¤³¤È¥µ¥ë¥Þ¡¼¥ó¡¦¥«¡¼¥ó¤â¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼Ìò¤Ç¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ü¥ê¥¦¥Ã¥É¡É¤¬¡¢µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç»È¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÂçË½¤ì¤¹¤ëÄ¶Âçºî¥¹¥Ñ¥¤¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØPATHAAN¡¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ù¤ò¡¢IMAX¤ÇÂÎ´¶¤»¤è¡ª
¡ÊÊ¸¡¿ÅÏî´Îè»Ò¡Ë
IMAX¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
︎IMAX·à¾ì°ìÍ÷
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ
¡Ú´ØÅìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ±ºÏÂ
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥Æ¥é¥¹¥â¡¼¥ë¾¾¸Í
À®ÅÄHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÔÀîÌ¯Åµ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞËëÄ¥¿·ÅÔ¿´
¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌÚ¾ì
T¡¦¥¸¥ç¥¤ PRINCE ÉÊÀî
109¥·¥Í¥Þ¥º¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¥·¥¢¥¿¥¹Ä´ÉÛ
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍ
²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13
109¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±º
¡Ú¹Ã¿®±Û¡¦ËÌÎ¦ÃÏ¶è¡Û
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿·³ãÆî
¡ÚÅì³¤ÃÏ¶è¡Û
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾ÂÄÅ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂç¹â
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË¶¶18
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ³ÆÌ³¸¶
¡Ú¶áµ¦ÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ´ßÏÂÅÄ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÍÛêÆí
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÂçÏÂ·´»³
¡ÚÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ¶è¡Û
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ²¬»³
¹Åç¥Ð¥ë¥È11
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó°á»³
¡Ú¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÊ¡²¬
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÈÓÄÍ
¼¯»ùÅç¥ß¥Ã¥Æ10
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ PARCO CITY ±ºÅº
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É