Amazon Prime Video の見放題SVODサービスの9月ラインナップが発表され、『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』『アキラとあきら』などが配信されることがわかった。

邦画は人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」のスピンオフ作品で、高橋一生が主演を務める『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』（9月22日から独占配）、池井戸潤の小説を原作にし、竹内涼真と横浜流星がダブル主演を務めた『アキラとあきら』（9月1日から見放題独占配信）など。

洋画は人気SFアクション映画『マトリックス』シリーズの第4弾『マトリックス レザレクションズ』（9月18日から見放題独占配信）など。

オリジナル作品は、キアヌ・リーヴス主演の大ヒットアクションシリーズの前日譚となる Amazon Original「ザ・コンチネンタル：ジョン・ウィックの世界から」（9月22日から独占配信）、カルト的人気を誇る極悪非道ドラマAmazon Original「ザ・ボーイズ」のスピンオフ Amazon Original「ジェン・ブイ」（9月29日から独占配信）、女性だけが魔法を操ることができる幻想的な世界を舞台にした Amazon Original「ホイール・オブ・タイム」シーズン2（9月1日から独占配信）などが配信開始となる。（今井優）