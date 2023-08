【今週の海外ドラマ放送・配信予定】『ONE PIECE』実写版や『ウォーキング・デッド』最終シーズン吹替版が解禁！『JUSTIFIED』は8年ぶり復活

8月28日(月)から9月3日(日)までの間に配信・放送がスタートする最新の海外ドラマをご紹介! 今週は、大人気漫画の実写版『ONE PIECE』がついにお披露目。『JUSTIFIED 俺の正義』が8年ぶりに復活したほか、『ホイール・オブ・タイム』シーズン2なども到着する。そして、『ウォーキング・デッド』最終シーズンの日本語吹替版が配信に。

【関連記事】『ONE PIECE』尾田栄一郎が実写化に向けてNetflixに求めた「二つの条件」

8月29日(火)配信スタート。

2022年2月に動画配信サービス、Acorn TVでスタートした、ロンドンの高級住宅街チェルシーを舞台にした英国ミステリー。本国では8月28日(月)からシーズン2が始まる。

主人公は、テムズ川に浮かぶ、さびれたハウスボートで暮らす警部補マックス・アーノルド。高級住宅街とはかけ離れた生活を送る彼が、相棒とともに次々に起きる殺人事件に挑む。

主人公を演じるのは、『英国王のスピーチ』『1917 命をかけた伝令』といった名作映画に出演したエイドリアン・スカーボロー。『クリプトン』『刑事ジョン・ルーサー』などのソニタ・ヘンリーが相棒プリヤ・シャンジーに扮する。

9月2日(土)配信スタート。

米AMCで2010年から11シーズンにわたって放送され、世界的なヒットを記録した『ウォーキング・デッド』。その最終シーズンの日本語吹替版が配信される。

最終シーズンはシーズン最多の全24話。サバイバルをかけて戦ってきた人たちが果たしてどういう結末を迎えるのか、字幕版ですでに見た人も見直してみてはいかがだろうか。

Temporada 4. Estreia em 30 de Agosto

8月30日(水)配信スタート。

1990年代のブラジルの大都市リオ・デ・ジャネイロを舞台に、野心に満ちあふれる麻薬売人のエヴァンドロと連邦捜査官のモレロの対立を描くサスペンスドラマ。

シーズン4では、新たなる敵がエヴァンドロの犯罪帝国に羨望のまなざしを送る。この上なく危険な違法賭博の元締めだ。ジゼは麻薬ビジネスで才覚を発揮するも、家では反抗的なアイルトンに手を焼く。モレロは一時的にエヴァンドロへの執着を捨て、イネスを救うため奮闘する。しかし、運命が二人を再び対峙させる。

Timothy Olyphant as Raylan Givens. FX's Justified: City Primeval premieres July 18 on FX.

- Justified (@JustifiedFX) July 5, 2023