¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²àÂå½þá¤ÇËü»¥¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¡×¡¡ÆóËÜ¼ù¸²Íý»á¤¬¹ðÇò
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²ÌäÂêÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¡×È¯µ¯¿Í¤ÎÆóËÜ¼ù¸²Íý»á¤¬£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹Ï¿£ã£è¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÆóËÜ¼ù»á¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤«¤éÀ²Ã³²¤ò¼õ¤±¤¿ÍâÄ«¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤ÇºÇ´ó¤ê¤Î±Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤é¤ì¡Ö¤¤¤Ä¤âµ¢¤ëÁ°¤ËÀ¹Ô°Ù¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡££±Ëü±ß»¥¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆóËÜ¼ù»á¤ÏÂ¾¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤âÌÜ·â¡£¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¡×¤Ç£µËü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À²Ã³²¤ò¼õ¤±¤ë°ìÊý¤Ç»Å»ö¤ÏÁý²Ã¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦È¾ÌÌ¡¢¤â¤¦£±¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤ÇÀ²Ã³²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¤¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£À²Ã³²¤«¤é¤ÏÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢·ÝÇ½³¦¤Î³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¼«Ê¬¤È¤¤¤¦£²¿Í¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À²Ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄÌ²áµ·Îé¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤·¤«¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢³ä¤È¾éÃÌ¤á¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¶¯¤¬¤Ã¤Æ¸ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥í¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë°Û¾ï¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£