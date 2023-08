レディー・ガガ、アップヘアと赤い口紅でヴィンテージルックに

シンガー兼俳優のレディー・ガガが、インスタグラムにリハーサルセッションのさまざまな様子をアップした。

【写真】レディー・ガガが投稿したリハーサル前のノーメイク風写真

現地時間8月23日、ガガはインスタグラムにラスベガスでのショーのリハーサルの様子を投稿。リハーサル前、最中、後の3回に分けて細かに状況をシェアした。

ガガは最初の投稿で「リハーサルの前…」とキャプション付け、車内で撮られた自撮り写真を共有。ノーメイク風で黒いキャットアイサングラスを着用し、スクエアネックの黒いドレスを着用していた。

次は「リハーサル中」というコメントと共に4枚の画像を投稿。1枚目でガガはヴィンテージ風にセットされた髪型を披露。ばっちりメイクと赤いリップがキュートな自撮りとなっている。2枚目では「The Best Is Yet to Come」と書かれた楽譜を手にしており、最後の写真は、リハーサルスペースでバンドに向かって歩くガガの後ろ姿が切り取られていた。



最後の投稿では、「リハーサル後…チケットを購入してくれた皆さんに、先んじて感謝します」とキャプションを付け、画像を3枚アップ。最初の写真では、黒い帽子とサングラスを身に着けたガガが床に座る様子が写っており、2枚目では屋外でドレスのポケットに手を入れてカメラに向かって歩いている。そして3枚目では、自分の名前が入ったバッグを持ってお茶目なポーズをとる様子が映し出されている。

同じ日に投稿されたインスタグラムのストーリーズで、ガガは「ラスベガスに戻るのがとても楽しみです!!!」とコメント。今後ラスベガスで「Lady Gaga:Jazz & Piano」というショーを行うことが決定している。