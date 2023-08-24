ËèÆüÆ±¤¸¤â¤Î¤òÆ±¤¸¾ì½ê¤ØÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Îºî¶È¡Ä¡© ¤ªÊÛÅö¥Þ¥¹¥¿¡¼Ä¾ÅÁ¡ª ¤ªÊÛÅö¤Îºî¤êÊý¡¿Éå½÷°å¤Î°å¼Ô¥á¥·¡ª
¡¡Ä¶Â¿Ë»¤Ê¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¡© µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡ª
¡ØÉå½÷°å¤Î°å¼Ô¥á¥·¡ª¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¡¡³°Íè¤ä¼ê½Ñ¤Ê¤É¡¢Í½Äê¤Î¶õ¤¤¤¿¤¹¤¤Þ¤ËÃë¿©¤ò¼è¤ê¡¢¡Ö°å¼Ô¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Áá¿©¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤µ¡¼¤¿¤ê¤µ¤ó¡£
¡¡¤µ¡¼¤¿¤ê²È¤ÎÂçÃÀÉÔÅ¨¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Î¿ô¡¹¡¢¿ä¤·³è¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§»ö¾ð¡¢°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤¿¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ä¤Ê¤É¡¢¥ª¥¿¥¯¤Ç³°²Ê°å¡õ3»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¡¢¤µ¡¼¤¿¤ê¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¿©¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡ª
¡¡3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¡¢¤ªÊÛÅö¤ò8Ç¯ºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë ¤ªÊÛÅö¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¤µ¡¼¤¿¤ê¤µ¤ó¡£¤ªÊÛÅö¤òºî¤ë»þ¤Î¥³¥Ä¤È¤Ï¡©
¡ØÉå½÷°å¤Î°å¼ÔÆ»¡ª¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÌ¡²è¡ØÉå½÷°å¤Î°å¼Ô¥á¥·¡ª¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡ØÉå½÷°å¤Î°å¼Ô¥á¥·¡ª¡Ù¡Ê¤µ¡¼¤¿¤ê/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿