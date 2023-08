『AND JUST LIKE THAT...』シーズン2フィナーレ目前にシーズン3更新が決定

ニューヨークに生きる女性たちの恋と友情を描いた大ヒットドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』(以下『SATC』)のその後を描く『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』(以下『AJLT』)。そのシーズン2が最終回を迎える直前に、シーズン3への更新が発表された。米Varietyなど複数のメディアが伝えている。

Max最大のヒット作はまだまだ続く

2021年より米Max(旧HBO Max)で始まるやいなや、このプラットフォームで最も視聴されている同シリーズは、8月24日よりシーズン2の最終回が配信される。それを目前に控えた現地22日、シーズン3制作が発表された。

ショーランナーのマイケル・パトリック・キングは、シーズン更新を受けて以下のような声明を発表。「『セックス・アンド・ザ・シティ』ユニバースがさらに続き、素晴らしい俳優たちが演じる意欲にあふれたキャラクターたちの人生をこれからも伝えられることに興奮しています。そしてこんな風に…(作品タイトルであり、主人公キャリーが毎回ナレーションで言うセリフ)シーズン3が始まるのです」

Maxのオリジナルコンテンツ部門責任者であるサラ・オーブリーは、「『AJLT』はMaxのオリジナル作品として歴代ナンバー1につけています。木曜日にお披露目となるシーズンフィナーレを楽しみにしながら、マイケル・パトリック・キングと彼の素晴らしいチームが、生き生きとした友情と魅力的なストーリーで放送開始から25年経った今も私たちを魅了し続けてくれていることに感謝します」と述べている。

シーズン3にどのキャストが続投するのかや、エピソード数などは今のところ明かされていない。オリジナルドラマの『SATC』は米HBOにて1998年から6シーズンにわたって放送され、2008年と2010年に2本の劇場用映画も制作された。『AJLT』はどこまで続くだろうか。

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』はU-NEXTにて見放題で独占配信中。シーズン2最終回は8月24日(木)16:00より配信される。(海外ドラマNAVI)

