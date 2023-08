映画『マン・オブ・スティール』などのザック・スナイダー監督が手がけたNetflix2部作映画『レベル・ムーン(原題)』のパート2が、『レベル・ムーン パート2:ザ・スカーギバー(原題) / Rebel Moon Part Two: The Scargiver』のタイトルで、2024年4月19日に配信されることが決定した。

『レベル・ムーン』は、黒澤明監督の『七人の侍』からインスパイアを受けたSF巨編。巨大帝国マザー・ワールドによって支配された銀河を舞台に、異なる世界から有能な戦士たちを集めた主人公・コラが、銀河の命運をかけた戦いに挑む。もともと本作は、スナイダー監督が『スター・ウォーズ』の新作としてルーカスフィルムに売り込んだ企画で、最終的にNetflixによって映画化が実現した。

2部作の前編にあたる『レベル・ムーン パート1:ア・チャイルド・オブ・ファイアザ・スカーギバー(原題) / Rebel Moon Part One: A Child of Fire』は、今年12月22日全世界配信。主演は『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』のソフィア・ブテラで、『空気人形』などの韓国女優ペ・ドゥナをはじめ、『パシフィック・リム』のチャーリー・ハナム、『ジャスティス・リーグ』のレイ・フィッシャー、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のジャイモン・フンスー、『デッドプール』のエド・スクラインといった国際色豊かなキャストが名を連ねるほか、名優アンソニー・ホプキンスが声優で出演している。(編集部・倉本拓弥)

Netflix映画『Rebel Moon Part One: A Child of Fire』12月22日(金)より世界独占配信

Netflix映画『Rebel Moon Part Two: The Scargiver』2024年4月19日(金)より世界独占配信