¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢AI¤ÎÀ¸Ç®¾§¤Ë´¶·ã¡Ö²Î»ì¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¶Á¤¯²ÎÀ¼¤ÎÀ¨¤µ¡ª¡×
½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬8·î22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö½Õ¤Ë»¶¤ë¡×¤Î¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£²Î¼ê¡¦AI¤ÎÀ¸²Î¾§¤Ë´¶·ã¤·¤¿¡£
¸ø³«¤ò3Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿22Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Îº´Æ£¹À»Ô¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢¤½¤·¤Æ¶¶ËÜ¤Ë¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¼çÂê²Î¡ÖLife Goes On¡×¤ò²Î¤¦²Î¼ê¡¦AI¤¬ÅÐÃÅ¡£º´Æ£¤ä²£ÉÍ¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Æ±ºî¤ÎPR¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤¿Âçºå¤äÌ¾¸Å²°¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤Ç¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶¶ËÜ¤â¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤Ï¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Æü¾ï¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤¬¤¢¤ë¡£»î¹ç¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤¿¤ê¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤À¤±¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë³«´ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤µ¤é¤ËAI¤ÏÆ±ºî¤Ë¡Ö3²óµã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶ÎÞ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¼«Ê¬¤âÊì¿Æ¤Ê¤Î¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤âº£Æü¤ÏËÜÊÔ¾å±ÇÁ°¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¢¤È¤ÏºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡ª¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¤Ï¡Ö±Ç²è¤ËÄÌ¤¸¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì¿¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ú¶ÊÀ©ºîÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼çÂê²Î¡ÖLife Goes On¡×¤òÀ¸Ç®¾§¡£
¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤Ëº´Æ£¤â²£ÉÍ¤âÂç¶½Ê³¡¢¶¶ËÜ¤â¡Ö²Î»ì¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¶Á¤¯²ÎÀ¼¤ÎÀ¨¤µ¡ª±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ö½Õ¤Ë»¶¤ë¡×¤Ï8·î25Æü¡¢Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡£