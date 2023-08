櫻坂46がグループ2度目となる海外イベント「Japan Expo Malaysia 2023」に出演し、マレーシア、クアラルンプールに集まったファンを魅了した。

櫻坂46が出演したのは「Japan Expo Malaysia 2023」の屋外ステージとなるKAZE STAGE。ステージ周辺には日本食のブースが多数あり、イベントに訪れた方々が日本の文化に触れて各々楽しんでいる様子が印象的だ。

程良い暑さの中、20分遅れでスタートした櫻坂46、2度目の海外ステージ。Overtureが鳴り始めると大きな歓声と拍手で会場の熱気が高まる中、白のセットアップスーツを身まとい、可憐な立ち振る舞いでの登場に皆息を飲む。

「流れ弾」「摩擦係数」を続けて披露し、最初からダイナミックなパフォーマンスを見せつけた。続いてMCパートでは、キャプテンの松田里奈がマレー語で「Apa khabar semua?Kami dari sakurazaka46! Sangat happy jumpa semua!(皆さんこんにちは、櫻坂46です!皆さんにお会いできてうれしいです!)」とあいさつをし、ファンがそれに答える。

「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」「桜月」を続けて披露し、二期生・藤吉夏鈴、守屋麗奈とセンターを務めるメンバーの魅力が五感を通して伝わっていく。「Buddies」では花道をメンバーが歩き、訪れたファンとの絆を確かめ合った。二期生・山崎天も「Terima kasih datang JapanExpo! First time we came to Malaysia but kami suka Malaysia!(今日はJapanExpoに来てくれてありがとう!初めてマレーシアに来て大好きになりました!)」と初めて訪れたマレーシアへの愛を述べた。

二期生・武元唯衣も英語で「I’m glad to meet you all! Yesterday we went to central market to shopping.(皆さんに会えて本当にうれしいです! 昨日私たちはセントラルマーケットを訪れて現地を堪能しました!)」とマレーシアの文化に触れ合ったことを述べ、「BAN」、そして最後にグループの最新曲「Start over!」を披露した。先日「HUNTER×HUNTER」とのコラボレーション映像も発表し、MVとともに海外の反応も大きいためか、観客のボルテージは最高潮となり、大きな拍手と歓声に包まれて櫻坂46のステージを終えた。

初めて訪れた地で大歓迎を受けた櫻坂46は、イベント以外にもマレーシア、クアラルンプールの地を楽しんだ模様で、新たな地で受けた刺激を今後どう表現に取り入れていくのか楽しみだ。

櫻坂46はNHK WORLDでの「SONGS OF TOKYO」の出演をはじめ、TikTokにて海外で流行のダンスを披露したり、タイで人気の女性アイドルグループ・PiXXiE(ピクシー)とのダンスコラボ、MVやオフィシャルHPの英語対応など海外に向けた発信を積極的に行っている。