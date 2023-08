『THE LAST OF US』は4シーズンで完結？クリエイターが示唆

人気ビデオゲームを実写化した米HBOの大ヒットドラマ『THE LAST OF US』が4シーズンで完結する可能性を、クリエイターがほのめかしている。

重要なキャラクターの配役は決定済?

『THE LAST OF US』は、寄生感染症のパンデミックでゾンビ化した人間が蔓延る世界を舞台に、娘を亡くしたジョエル(ペドロ・パスカル)と感染抗体を持つ少女エリー(ベラ・ラムジー)のサバイバルが描かれる。

本シリーズはシーズン1が今年1月にリリースされると、第75回エミー賞で24ノミネートを果たすほど高い評価を受け、毎エピソードあたり3000万人以上の視聴者を獲得する世界的大ヒットとなっている。元のビデオゲームは2013年に発売された1作目のほかには、2020年にリリースされた2作目までしか発表されていないが、これほどの人気・評価を集めたドラマ版はどこまで続くのだろうか?

クリエイターのクレイグ・メイジンが、米Hollywood Reporterのインタビューでその質問に回答。「それは分かりません。最終的に3シーズンか5シーズンで終わる可能性もありますが、4シーズンが適切な数のように思えます。ストーリーの都合上、エピソード数が少ないシーズンもあれば、より多くのエピソードが必要なシーズンもありますからね」と述べた。そして、各シーズンのエピソード数がいくつかは取るに足らないことであり、重要なのはシーズンの終わりに「良いシーズンだった」と思えるかどうかだと続けた。

以前にメイジンは、ゲーム2作目『The Last of Us Part II』の物語はドラマ版のシーズン2にすべて収まり切らないだろうと発言していたが、現段階でもその考えは変わっていないとも明かしている。

『The Last of Us Part II』では、アビーというキャラクターが重要な役割を果たすのだが、「ドラマ版で誰がアビーを演じるか知っていますか?」との質問に、メイジンが笑いながら「多分」と回答している。「いろいろと進行中だったのに、ストライキで(シーズン2の)制作が中断になってしまいました。アビーは、私たちが最初に取り組みたかった役なんです。これまでに主要キャストを発表した際に、“本当にこの俳優?”という反応を示されたことは少なくありませんでしたが、恐らくそれは続くでしょう」とコメントし、すでにアビー役が決定していることを示唆。しかも、ファンにとって意外なキャスティングである可能性も匂わせている。

『THE LAST OF US』シーズン2は、2025年に米HBOにてリリース予定。シーズン1はU-NEXTにて独占配信中。(海外ドラマNAVI)

