Ê¡²¬¡¦¿å´¬Ä®¡È¶¯Åð»¦¿Í¡É¡¡ÂáÊá¤ÎËå¤¬ÍÂ¶â°ú¤½Ð¤¹¤â¶â¤ÏÃÎ¿Í¤Î¿Æ»Ò¤Ë¡©
º£Ç¯6·î¡¢Ê¡²¬¸©¿å´¬Ä®¤ÎÄ®±Ä½»Âð¤Ç50Âå¤Î½÷À¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¡£8·î18Æü¤Ë»öÂÖ¤ÏµÞÅ¸³«¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£¶¯Åð»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¤ÇÌµ¿¦¤ÎÄÔ󠄀ÏÂÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡£»àË´¤·¤¿ÄÔ󠄀¤Ä¤°¤ß¤µ¤ó¤Î¼Â¤ÎËå¤Ç¤·¤¿¡£
ÏÂÈþÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¤Ä¤°¤ß¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á»¦³²¤·¡¢ÄÌÄ¢¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÐËå´Ö¤Ç°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÏÂÈþÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¿Í¤Ï¡Ä
¡ÖÏÂÈþ¤µ¤ó¤Ë¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡£¤¦¤Á¤ÎË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¡ÊÉ×¡Ë¤Ë¤â¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÏÂÈþÍÆµ¿¼Ô¤Ï20Ç¯¶á¤¯¡È¥Û¡¼¥à¥ì¥¹À¸³è¡É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢»Ð¤«¤éÄÌÄ¢¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÏÂÈþÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¤«¤éÍÂ¶â¤Î¤Û¤ÜÁ´³Û¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó74Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»þ¤Î½ê»ý¶â¤Ï1000±ß¤Û¤É¡£¶â¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¶¯Åð»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤Î2¿Í¤Î¿ÍÊª¡£ÏÂÈþÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤Î¿Æ»Ò¡¢²¬Â¼·ÃÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¤ÈÄ¹½÷¤Î²¬Â¼°¦¹áÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¬Â¼ÍÆµ¿¼Ô¿Æ»Ò¤Ï»ö·ï¸å¡¢ÏÂÈþÍÆµ¿¼Ô¤¬°ú¤½Ð¤·¤¿¶â¤È¤Û¤ÜÆ±³Û¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶â¤ÎÂçÈ¾¤¬²¬Â¼ÍÆµ¿¼Ô¿Æ»Ò¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢²¬Â¼ÍÆµ¿¼Ô¿Æ»Ò¤¬·×²è¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸À¤ä»ö·ï¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£