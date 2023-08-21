ÅÄÃæ·½¡¢¾®·ª½Ü¤¬¼ÒÄ¹Ì³¤á¤ë»öÌ³½ê¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡ªÆÈÎ©¥Ö¡¼¥à¤ÎºÇÃæ¤ÇÃÛ¤¤¤¿¡È²ÈÂ²·Ð±Ä¡É¤Î·Á
¡Ö¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Î°Ëâ¤òÌ¾¾è¤ë»ñ³Ê¤Ï¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ·½¤È·ëº§¸å¤Ë°úÂà¤·¤¿Èþ¿Í½÷Í¥ºÊ¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¶¯¤¤´ãº¹¤·¤Ç¤½¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæ·½¡£¤³¤ì¤Ï¡¢8·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ý¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¹ÊØÇÛÃ£°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡£2019Ç¯¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¹Í»¡¹çÀï¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡8·î25Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØG¥á¥ó¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÅÄÃæ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡È»Å»ö´Ä¶¡É¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯6·î¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¿·¼ÒÄ¹¤Ë¡¢¾®·ª½Ü¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¤´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼Â¤Ï¡È¾®·ª¼ÒÄ¹¡ÉÃÂÀ¸¤Î¥¦¥é¤Ç¤â¤¦1¿Í¡¢ÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬²¿¤ò±£¤½¤¦ÅÄÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉ½Î©¤Ã¤Æ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ±»öÌ³½ê¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¶È¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»öÌ³½êÆâ¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê±Ç²è²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢°½Ìî¹ä¤äÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÄÃæ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡£
¾®·ª¤È¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡×
¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï2000Ç¯¤ËÆþ½ê¡£Ä¹Ç¯¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2016Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¤Ç¤Î¹¥±é¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½êÂ°Îò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤Ë¼¡¤°¸Å³ô¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦²ñÄ¹¤ÏÈà¤Î¸ùÀÓ¤òÏ«¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¾®·ª¤µ¤ó¤â¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¼èÄùÌò¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢½çÈÖÅª¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¼èÄùÌò½¢Ç¤¤ÏÂÅÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡2020Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾®·ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¡£
¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¾®·ª¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë¡Èº£¤Î»öÌ³½ê¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡É¤È¾Î¤·¤Æ¡¢Äê´üÅª¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ª¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»öÌ³½ê¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢2¿Í¤¬¼ÒÄ¹¤È¼èÄùÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¡È¾®·ª¼ÒÄ¹¡É¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÇÐÍ¥³¦¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤!