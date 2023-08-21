Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤¬¡È²ò¶Ø¡É °ìÊý¤Ç¡È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡É¤Î·üÇ°¤â¡¡´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÂÐºö¤Ï?¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Î²óÉü¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡É¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤¬¡È²ò¶Ø¡É °ìÊý¤Ç¡È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡É¤Î·üÇ°¤â¡¡´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÂÐºö¤Ï?¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¹ñ·ÄÀá¤Î´Ö¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ½Ìó¤ÏÂ¾¤Î·î¤Î5ÇÜ¤Ë
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥ÊÁ°¤Î2019Ç¯¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ï3188Ëü¿Í¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÃæ¹ñ¤«¤éÍè¤¿Êý¤Ï959Ëü¿Í¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î3³ä¤Ë¤â¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬ºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©´û¤Ë¸Ä¿Í´Ñ¸÷¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÃÄÂÎµÒ¤Ç¤É¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯¤âÂÔ¤Ã¤¿¡ª¤ä¤Ã¤ÈÆüËÜÎ¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö½ÐÈ¯¤Þ¤Ç¤Î1¤«·î¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Ê¤¤ã¡ª·ëº§¼°¤ÎÍ½Äê¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê³Ú¤·¤¤¤ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼êÎ¹¹Ô¥µ¥¤¥È¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ø¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¡×¤ò¤É¤Î¤°¤é¤¤¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¸¡º÷¿ô¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÈ´¤¤¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ·ÄÀá¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¡Ê9·î29Æü¡Á10·î6Æü¡Ë¤ÎÍ½Ìó¤ÏÂ¾¤Î·î¤Î5ÇÜ¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¹Ò¶õ·ô¤Ç¤¹¡£
ËÌµþ¤«¤éÅìµþ¤Î±ýÉü¤ÏÄÌ¾ï7Ëü±ßÄøÅÙ¡ÊÌó3500Ëü¸µ¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÌó20Ëü±ß¡Ê1Ëü¸µ°Ê¾å¡Ë¤È3ÇÜ¶á¤¯¤Þ¤Ç¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥é¥óÀé½©¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¹Ô¤¯Â¦¤Ï¹Ò¶õ·ô¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÂ¦¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÎÌäÂê¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢´ò¤·¤µ¤È²ÝÂê¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¡©Â¿¸À¸ìËÝÌõ¤ÎÆ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤â
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ë¤É¤ó¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
²á¾ê¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢JRµþÅÔ±Ø¤Ê¤ÉÉáÄÌ¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤â»È¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¥´¥ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½êÄ´ººÉô¤Î¹âºä¾½»Ò ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤Ï¡Ö¹Ò¶õÊØ¤¬¥³¥í¥ÊÁ°¤Û¤ÉÌá¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µÞ·ã¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤âº®»¨´ËÏÂ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÂ¦¤¬½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ°Ê³°¤«¤é¤â´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7·î10Æü¤«¤éÀ¾Éð¿·½É±Ø¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬Â¿¸À¸ìËÝÌõ¤ÎÆ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ø¤ÎÁë¸ý¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼Å¸¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¤É¤³¤Ç¹ß¤ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤ÜÀµ³Î¤ÊÆüËÜ¸ì¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢±Ø°÷¤µ¤ó¤¬Åú¤¨¤¿ÆüËÜ¸ì¤ÏÁê¼ê¤Î¸À¸ì¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÏÃ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ÎËÝÌõ·ë²Ì¤òÆ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉ½¼¨¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÆÌÈÇ°õºþ¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ê¤É12¤«¹ñ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µ¡¹¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁê¼ê¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤¤Å¤é¤¯¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»úËë¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£