Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì2³¬¤Î¼Ö¤«¤é½Ð²Ð¤«¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¸üÌÚ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô²¼²®Ìî¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥ó¸üÌÚËÌÅ¹¡×¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ç100Âæ°Ê¾å¤Î¼Ö¤¬Ç³¤¨¤¿²ÐºÒ¤Ç¡¢2³¬¤Ë»ß¤á¤¿¼Ö¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬21Æü¡¢¸©·Ù¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2³¬ÉôÊ¬¤ÎÌó120Âæ¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÈï³²Âæ¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤ß¤Æ¸©·Ù¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÏÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È2³¬·ú¤Æ¤Ç²°¾åÉôÊ¬¤âÃó¼Ö¤Ç¤¤ë¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤«¤é2³¬¤ÎÃæ±ûÉôÊ¬¤Ë»ß¤á¤¿¼Ö¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢²°¾å¤ä1³¬¤Î¼Ö¤Ë¤âÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÏÌó470Âæ¤Î¼Ö¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¡£