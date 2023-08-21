¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡ÙÁÔÀä¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¡ª ¾®ÃÓÅ°Ê¿¤é³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
2023Ç¯7·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡Ù¡£8·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè7ÏÃ¡Ø¿Í»Â¤ê¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤è¤ê¡¢Ç®¤¤¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡ª
¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡Ù¤Ï1990Ç¯Âå¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢ÅÅ»ÒÈÇ´Þ¤à¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô7200ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡£TV¥¢¥Ë¥á¡¢OVA¤âºî¤é¤ì¡¢º´Æ£·ò¤ò¼ç±é¤È¤·¤¿2010Ç¯Âå¤Î¼Â¼ÌÈÇ±Ç²è¤âÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2017Ç¯9·î¤«¤é¤ÏÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡¦ËÌ³¤Æ»ÊÔ¡Ý¡Ù¤¬¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×SQ¡¥¡Ù¤Ë¤Æ¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÁ´À¤³¦¡¦Á´À¤Âå¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ëÅÁÀâ¤ÎÌ¾ºî¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡Ù¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÁÉ¤ë¡ª
Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Îº£ºî¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤Ç¸¶ºî¤òÂè1ÏÃ¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¸½ºß¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¦¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï´ÆÆÄ¡¦»³ËÜ½¨À¤¡Ê¡Ø¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¡Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦ÁÒÅÄ±ÑÇ·¡Ê¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù¡Ë¤é¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¡£ÈìÂ¼·õ¿´Ìò¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡¢¿ÀÃ«·°Ìò¡§¹â¶¶Íû°Í¡¢ÌÀ¿ÀÌïÉ§Ìò¡§¾®»ÔâÃ¶×¡¢ÁêÎÉº¸Ç·½õÌò¡§È¬ÂåÂó¤Ê¤É¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â°ì¿·¤·¤ÆÎ×¤à¡£
¤µ¤é¤Ë¸¶ºî¼Ô¡¦ÏÂ·î¿¹¨¤¬¼«¤é¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ê¤ÉÁ´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´°Á´´Æ½¤¤¹¤ë¡£
Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤éÌó30Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤Î¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¡£¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢²¦Æ»¤Ë¤·¤ÆÉáÊ×Åª¤ÊÊª¸ì¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î²×Îõ¤Ê¿®Ç°¤ò¡¢º£ºÆ¤ÓÁ¯Îõ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡½¡½¡£
8·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè7ÏÃ¡Ø¿Í»Â¤ê¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·õ¿´¤È±Æ²¿Ï±Ò¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÁÔÀä¤Ê¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª
¤½¤ó¤ÊÂè7ÏÃ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¶½Ê³Îä¤á¤ä¤Þ¤Ì¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡ª
¡ä¡ä¡äÂè7ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤òÁ´¤Æ¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç·õ¿´Ìò¤òÌ³¤á¤¿¾®ÃÓÅ°Ê¿¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤Ç¡¢»×¤ï¤º¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç·°Ìò¤òÌ³¤á¤¿°æÆ¬°¦³¤¤Ï¡Ö·õ¿´¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¥É¥¥Ã¤È¡×¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼ ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Ï¡Ö¡Ê¿Ï±Ò¤È¡Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î¼ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼ Â¼¾å¤Ï¡ÖÅá¤Î¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¤¬¥ê¥¢¥ë¤ÇÀï¤¤¤Î·ã¤·¤µ¤¬Î×¾ì´¶°î¤ì¤ë¡×¤È7ÏÃ¤òÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉ½¸½¡£
±§³ÀÈþÎ¤¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä¥È¥é¥¦¥Þµé¡×¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Ë³ÐÀÃ¤·¤¿¿Ï±Ò¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÀ¨¤ß¡×¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥· ÆÁ°æ¤Ï¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Ë»Ä¹ó¡×¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼ ¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¤Ï¡ÖÈôÅ·¸æ·õÎ®¤ÎÀï¤¤Êý¤¬Â¸Ê¬¤Ë¸«¤ì¤¿¡×¤ÈÂ³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥ºÊÔ½¸Ä¹ ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¿Í»Â¤ê¤È¤·¤Æ¤Î·õ¤ò¼Ì¤·¤¿·õ·á¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¡×¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ê¥¿¥ê¡¼ÉûÊÔ½¸Ä¹ ÌøÀî¤Ï¡Ö2¿Í¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ë¶ÛÇ÷´¶¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈËÜºî¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢·õ¿´¤È¿Ï±Ò¤Î·è»à¤Î¥Ð¥È¥ë¤ØÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
ÅÜ¤ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿·õ¿´¤Ï¡¢¿Ï±Ò¤È²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
Ç®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÀ§Èó¤È¤âËÜÊÔ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¢¤ì¡ª
¡Ê£Ã¡ËÏÂ·î¿¹¨¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¡¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥³¥á¥ó¥È
¡ü¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¿ÇÐÍ¥
Ì¡²è¤â¥¢¥Ë¥á¤â¸«¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ µþÅÔÊÔ¡Ù¤Ç¤ÏÈìÂ¼·õ¿´¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤¬¤³¤Î»þÂå¤Ë¿·¤¿¤ËÁÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7ÏÃ¤Î¸«½ê¤Ï¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¿Ï±Ò¤È¤ÎÀï¤¤¡£¤È¤Æ¤âÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤Ç¡¢»×¤ï¤º¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·ëËö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¡¢²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ü°æÆ¬°¦³¤¡¿½÷Í¥
¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¤¬¿·¤¿¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤´¤¯ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¤¤Ä´Ñ¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç·õ¿´¤¬Àï¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤Ï¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÉñÂæ¤Ç·°¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤ë¤í·õ¤Î¥¢¥Ë¥á¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂè7ÏÃ¤â¹¥¤¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬Âô»³½Ð¤Æ¤¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¿·¤¿¤Ê·õ¿´¤È·°¤â³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ´Ñ¤Æ¤ëÊý¤Þ¤Ç¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤â°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ü±§³ÀÈþÎ¤¡¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦½÷Í¥
ÎáÏÂ¤Î¿Ï±Ò¤Ï¿ùÅÄÃÒÏÂ¡ª¡¡¥¢¥Ë¥á¤È¤â¼Â¼Ì¤È¤â°ã¤¦¡¢¤è¤êÉÔµ¤Ì£¤Ç¥Þ¥Ã¥É¤Ç¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÊÈà¤È·õ¿´¤Î»àÆ®¤Ï¤ë¤í·õ½é´ü¤Î¸«¤»¾ì¤Î°ì¤Ä¡£ÊÑÂÖÅª¤Ê°ìµó¼ê°ìÅêÂ¡¢¤½¤Î²Ú¡¹¤·¤¤»¶¤êÍÍ¤Ï¤â¤Ï¤ä¥È¥é¥¦¥Þµé¡£
¡ü¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼ ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¿·Ý¿Í
¤Þ¤µ¤«¿Ï±Ò¤Î²ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·õ¿´¤ËÄ©¤à¶¯Å¨¤ÏÃ¯¤â¤¬²áµî¤Ë·õ¿´¤ËÆ´¤ì¤¿»øÃ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Ï±Ò¤Ï¿Í»Â¤ê»þÂå¤Î·õ¿´¤ËºÇ¤âÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÝ¤»¤ì¤Ð¸Ê¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤»¤ë¡£ÅÝ¤µ¤ì¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤»¤ë¡£
¤³¤Î²ó¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î¼ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼ Â¼¾å¡¿·Ý¿Í
ÌµÃã¶ìÃã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·õ¿´¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·°¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉÀÎ¤Î¿Í»Â¤ê»þÂå¤Î·õ¿´¤Î¸ýÄ´¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¿Ï±Ò¤È¤ÎÅá¤Î¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¤Î²»¤¬¥ê¥¢¥ë¤ÇÀï¤¤¤Î·ã¤·¤µ¤¬Î×¾ì´¶°î¤ì¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¿Ï±Ò¤Î¿´¤Î°ìÊý¤Îµ¤Ç÷¤¬ËÜÅö¤Ë¶âÇû¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¹¥¤¤ÊÊý¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë²ó¤Ç¤¹¡£
¡ü¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤µ¤ó¡¿·Ý¿Í
·õ¿´vs±Æ²¿Ï±Ò¡¡´°Á´·èÃå¡ª
¤â¤¦°ì¿Í¤Î¿Í»Â¤ê¿Ï±Ò¤òÁ°¤Ë¿Í»Â¤ê¤ÈÎ®Ï²¿Í¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤òÍÉ¤ìÆ°¤¯·õ¿´¡£¤½¤·¤ÆºÇ¶¯¤Ë³ÐÀÃ¤·¤¿¿Ï±Ò¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÀ¨¤ß¡£·èÃå¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¤·Á¤Ç²¼¤µ¤ì¤ë¡£Áö¤ë·õÀí¡ª¡¡ÌöÆ°´¶¡ª¡¡É¬¸«¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡üÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥· ÆÁ°æ·òÂÀ¡¿·Ý¿Í
ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Ë»Ä¹ó¡£
ÀµµÁ¤â°¤â°ì¶ÚÆì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ö¤ë¤í·õ¡×ÆÉ¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£
½¤Íå¤ËÆ´¤ì¤¿»Ò¤É¤â»þÂå¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï°¦¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿40Âå¡£
¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÊú¤¨¤ë¥â¥ä¥â¥ä¤Ï¡¢Á´Éô¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡×¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼ ¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¤µ¤ó¡¿·Ý¿Í
1ÏÃ¤ò¸«¤¿»þ¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¨¥¥ã¥é¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¤¬¹ë²Ú²á¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª
7ÏÃ¤Ï¿Ï±Ò¤È·õ¿´¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡Ö·õ¡×¡Ö¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡×¡ÖÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤ÎÀèÆÉ¤ß¡×¡¢ÈôÅ·¸æ·õÎ®¤ÎÀï¤¤Êý¤¬Â¸Ê¬¤Ë¸«¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
·õ¿´¤Î·õ¤¬¤Û¤ó¤È¤ËÁá¤¯¤Æ¡¢±ÇÁü¤Ç¸«¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ÎÎÉ¤µ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Â³¤¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡üÆâÅÄ¹¬Æó¤µ¤ó¡¿¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥ºÊÔ½¸Ä¹
ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï¡¢Ê¸ÌÀ³«²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ÎÃæ¡¢·õ¿´¤¬À¸¤¤ëÆ»¤¬¼¨¤µ¤ì¤ëÂè7ÏÃ¡£·õ¿´¤¬ºîÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤»¤ë¡¢¿Í»Â¤ê¤È¤·¤Æ¤Î·õ¤ò¼Ì¤·¤¿·õ·á¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤Ç¤¹¡£
¡üÌøÀî½Õ¹á¤µ¤ó¡¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ê¥¿¥ê¡¼ÉûÊÔ½¸Ä¹
¶¸µ¤Åª¤Ê¤¬¤é¡¢È´ÅáºØ¤òµá¤á¤ë»×¤¤¤Ë¤Ï¤É¤³¤«ÀÚ¼Â¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿Ï±Ò¤Î¸ì¤ê¤¬Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·õ¿´¤È¿Ï±Ò¤ÎÂÐÖµ¡¢2¿Í¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ë¶ÛÇ÷´¶¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ú¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ú¥¢¥Ë¥á¸ø¼°Twitter¡§@ruroken_anime
¡Ê£Ã¡ËÏÂ·î¿¹¨¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ -ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý-¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡Ù
Ï¢Â³2¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷¡ª¡ª
¡ãÊüÁ÷¾ðÊó¡ä
2023Ç¯7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË24»þ55Ê¬¡Á ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É ¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡ª
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCX¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË24»þ55Ê¬¡Á
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡ÊKTV¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË25»þ55Ê¬¡Á
Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ÊTHK¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË26»þ04Ê¬¡Á
½©ÅÄ¥Æ¥ì¥Ó¡ÊAKT¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË25»þ20Ê¬¡Á
´ä¼ê¤á¤ó¤³¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡ÊMIT¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË24»þ55Ê¬¡Á
ÀçÂæÊüÁ÷¡ÊOX¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË25»þ30Ê¬¡Á
¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊSAY¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË24»þ55Ê¬¡Á
Ê¡Åç¥Æ¥ì¥Ó¡ÊFTV¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË24»þ55Ê¬¡Á
¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡ÊNST¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË25»þ50Ê¬¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡ÊSUT¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË25»þ30Ê¬¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¡ÊTSS¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË26»þ00Ê¬¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¡ÊEBC¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË25»þ05Ê¬¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡ÊTNC)¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË25»þ55Ê¬¡Á
¥µ¥¬¥Æ¥ì¥Ó¡ÊSTS¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË24»þ55Ê¬¡Á
¥Æ¥ì¥Ó·§ËÜ¡ÊTKU¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË25»þ45Ê¬¡Á
¼¯»ùÅç¥Æ¥ì¥Ó¡ÊKTS¡Ë¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË25»þ30Ê¬¡Á
ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÊUHB¡Ë¡§7·î12Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË24»þ40Ê¬¡Á
Ä¹ÌîÊüÁ÷¡ÊNBS)¡§7·î6Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË25»þ30Ê¬¡Á
¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡§7·î29Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË19»þ00Ê¬¡Á
¡ãÇÛ¿®¾ðÊó¡ä
2023Ç¯7·î7Æü¤è¤êËè½µ¶âÍËÀµ¸á¤«¤éPrime Video¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®
Æ±Ç¯7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍËÀµ¸á¤«¤éÂ¾ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®Ãæ
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
Amazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡§7·î7Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË12»þ00Ê¬
ABEMA¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
au¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¡for Prime Video¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
DMMTV¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
FOD¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
Hulu¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
J¡§COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
lemino¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
milplus¸«ÊüÂê¥Ñ¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥à¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
Netflix¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
TELASA¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
U-NEXT¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË12»þ00Ê¬
¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡§7·î10Æü¤è¤êËè½µ·îÍË21»þ30Ê¬
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
¸¶ºî¡§ÏÂ·î¿¹¨¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§»³ËÜ½¨À¤
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÁÒÅÄ±ÑÇ·
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§À¾°Ìµ±¼Â
²»³Ú¡§¹â¸«Í¥¡Ê¢¨¹â¸«¤Î¹â¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡£¡Ë
À©ºî¡§¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ØÈôÅ·¡ÙAyase¡ßR-»ØÄê
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ØÀÚ¤ÃÀè¡ÙReol
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡ä
ÈìÂ¼·õ¿´¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
¿ÀÃ« ·°¡§¹â¶¶Íû°Í
ÌÀ¿ÀÌïÉ§¡§¾®»ÔâÃ¶×
Áê³Úº¸Ç·½õ¡§È¬ÂåÂó
¹â²Ù ·Ã¡§ÂçÀ¾º»¿¥
»ÍÇµ¿¹Áó»ç¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
ºØÆ£°ì¡§ÆüÌîÁï
¡ú¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ú¥¢¥Ë¥á¸ø¼°Twitter¡§@ruroken_anime