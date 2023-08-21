¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¡ß¥Ý¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥é¥óW¼ç±é¡ª¡¡¥é¥Ö¥³¥á»þÂå·à¡Øº£¾¬¡¢¼ãÍÍ¤ÏÎø¤Ë¤ª¤Á¤ë¡ÙÂÔË¾¤ÎÆüËÜ½é¾åÎ¦
¡¡Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Øº£¾¬¡¢¼ãÍÍ¤ÏÎø¤Ë¤ª¤Á¤ë¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¡¢¥Ý¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥é¥ó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÏÃÂê¤Î¥é¥Ö¥³¥á»þÂå·à¡£Ãæ¹ñ¤Ç2021Ç¯5·î¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÅö½é¤«¤éDatawin¡ÊùþÅãÊ¸¡Ë¤ÎÂÔµ¡¥É¥é¥Þ·Êµ¤»Ø¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤Ë¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò½¸¤á¡¢2023Ç¯3·î¤ËÃæ¹ñ¤ÇÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂçÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤À¡£Áá¤¯¤âÆüËÜ¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·ÇÛ¿®³«»Ï¡¢DVD¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡ª¡¡µ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¡È¥¥ã¥éÊÑ¡É¤·¤¿ºÊ¤ò±é¤¸¤ë¥Ý¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥é¥ó
¢£½Ü¤Î2Âç¥¹¥¿¡¼½é¶¦±é¡ª¡¡¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÏÃÂêºî
¡¡ËÜºî¤Î¼ç±é¤Ï¡Ø²Ö¤ÎÅÔ¤Ë¸×¡Ê¤È¤é¡Ë¤ï¤ì¤Æ¡ÁThe Romance of Tiger and Rose¡Á¡Ù¡Ø·î¸÷ÊÑÁÕ¶Ê¡Á·¯¤È¤Ä¤¯¤ëÎø°¦¾®Àâ¡Á¡Ù¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¤È¡¢¡ØÅìµÜ¡Á±Ê±ó¤Îµ²±¤ËÌ²¤ë°¦¡Á¡Ù¡Ø¶åÎð¸ø¼ç¡Á±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¡Á¡Ù¤È¼ç±éºî¤¬Â³¡¹¤ÈÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥é¥ó¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¤Þ¤Ç¹ª¤ß¤Ë¤³¤Ê¤¹½Ü¤Î2Âç¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤Ç¾Ð¤¤¤¢¤ê¥¹¥ê¥ë¤¢¤ê¤Î¥é¥Ö¥³¥á»þÂå·à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Tencent Video¡ÊÆ¿Ö»ëÉÑ¡Ë¤Ç22Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1°Ì¤òÆÈÁö¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñºÇÂç¤ÎSNS¤Ç¤¢¤ëWeibo¡ÊÈùÇî¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ±Æ¶ÁÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¡¢Tencent Video¡ÊÆ¿Ö»ëÉÑ¡Ë³¤³°ÈÇ¤Ç¤¢¤ëWeTV¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç»þÂå·à¥É¥é¥Þ1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¢£¡ÈµÕÅ¾É×ÉØ¡É¤Î·ëº§À¸³è¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÍ½ÁÛ³°¤Î±¿Ì¿¤È¤Ï¡©
¡¡ÅÔ°ìÈÖ¤ÎÈþÃË¤ÈÉ¾È½¤Îïù¶Ì¸ô¡¦Ç«üª¸®¡Ê¤Í¤¤¤®¤ç¤¯¤±¤ó¡¿¥Ç¥£¥ó¡¦¥æ¡¼¥·¡¼¡Ë¤Ï¡¢±¢¸±¤ÇËµ¼ãÌµ¿Í¤Êæã·¬ÜÀ¡Ê¤¸¤ç¤¦¤½¤¦¤æ¡¿¥Ý¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥é¥ó¡Ë¤Ë¹û¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢·ù¡¹¤Ê¤¬¤éÈà½÷¤òÕ¸¡Ê¤á¤È¡Ë¤êÉ×ÉØ¤È¤ÏÌ¾¤Ð¤«¤ê¤ÎÉÔ¹¬¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¤¢¤ë»ö¾ð¤«¤éÂèÆóÉ×¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿Æü¡¢¤½¤ì¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿æã·¬ÜÀ¤ÏÁû¤®¤òµ¯¤³¤·³³¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¿åÃæ¤«¤éµß½Ð¤µ¤ì¤¿æã·¬ÜÀ¤Ï°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤ÆÌÜ³Ð¤á¤¿¤â¤Î¤Îµ²±¤ò¼º¤Ã¤¿¾å¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Ë¡£ÌÀ¤ë¤¯Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÎÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹°ìÊý¤Ç¡¢Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç«üª¸®¤Î¿´¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ³Ê¤¬°ìÊÑ¤·¤¿æã·¬ÜÀ¤ËÇ«üª¸®¤Ï¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢æã·¬ÜÀ¤ÎÊý¤ÏºÊ¤ÎºÂ¤Ë¤ÏÌ¤Îý¤¬¤Ê¤¯Î¥±ï¤È¤·¤è¤¦°ìÇ°È¯µ¯¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤á¤°¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò¤Ï¤é¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Î©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤¿É×ÉØ¤Î¾Ð¤¨¤ë¶»¥¥å¥ó¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ÏÆÌòÃË»Ò¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª¡¡¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î»þÂå·àÈþÃË¤«¤é¿·À¤Âå¥¤¥±¥á¥ó¤Þ¤ÇÂç½¸¹ç
¡¡ËÜºî¤Ï¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£æã·¬ÜÀ¤È°ø±ï¤Î¤¢¤ëÌõ¤¢¤ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥é¤ò¡ØÌ´¸¸¤ÎÅí²Ö¡Á»°À¸»°À¤Ëí¾å½ñ¡Á¡Ù¡Ø¥¥å¡¼¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¡Ù¤Î¥¤¡¼¡¦¥À¡¼¥Á¥§¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø²ÖÀé¹ü¡ÁÉñ¤¤»¶¤ë±¿Ì¿¡¢±Ê±ó¤ÎÀÀ¤¤¡Á¡Ù¤Î¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¤¬Ç«üª¸®¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë°Ìò¤ò¡¢¡Ø»ä¤ÎÍÅ²øÈà»á¡Ù¡Ø2¿Í¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¡õ¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹¡Ù¤Î¥Õ¡¼¡¦¥¸¥¢¤¬Ç«üª¸®¤ÎÎÉ¤Í§¿ÍÌò¤ò¹¥±é¡£¡ØÀ±´Á»¸à¥¡Ù¡Ø·î¤È±À¤¬½Ð°©¤¦¤È¤¡ÁMy Deepest Dream¡Á¡Ù¤Î¥ï¥ó¡¦¥º¡¼¥ë¥¤¤â°ìÅÓ¤Ê¾·³Ìò¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÇ®±é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ç«üª¸®¤Î»ø±ÒÌò¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢UNINE½Ð¿È¤Î¥Û¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥·¡¼¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£±Ç²è¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¯¥í¡¼ ¶å±¢Çò¹üÄÞ¡Ù¤«¤éÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ËÜºî¤¬¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£¡¡¡Øº£¾¬¡¢¼ãÍÍ¤ÏÎø¤Ë¤ª¤Á¤ë¡ÙDVD¤Ï¡¢11·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£U¡¾NEXT¤ÇÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£