イーロン・マスク氏は熱心なX(旧Twitter)ユーザーであり、1億5000万人を超えるフォロワーを抱える世界トップクラスのインフルエンサーでもあります。そんなマスク氏のフォロワー情報を分析した結果、フォロワーの40%は投稿件数が0件で、42%はフォロワー0人であることが明らかになりました。

マスク氏のXアカウントを確認すると、記事作成時点では1億5000万人を超えるフォロワーを抱えていることが分かります。

フォロワーが1億5000万人を超えているといっても、Xアカウントの中には毎日積極的に投稿するアカウントもあれば、フォロワー数0人の閲覧専用アカウントなども存在します。そこで、Twitterの情報分析を進めているトラヴィス・ブラウン氏はマスク氏のフォロワーの実態を明らかにするべく、マスク氏のフォロワー1億5320万9283人の情報をスクレイピングし、抽出したデータの一部を以下のリンク先で公開しました。

ブラウン氏が収集したデータから判明した主な事実は以下の通り。

・マスク氏のフォロワーのうち、6531万2713人(42.6%)はフォロワーが0人である

・マスク氏のフォロワーのうち、約1億1200万人(約72%)はフォロワーが10人未満である

・マスク氏のフォロワーのうち、6250万641人(40.8%)が投稿数0件である

・マスク氏のフォロワーのうち、約1億人(約65%)は投稿数が10件未満である

・マスク氏のフォロワーのうち、3803万5372人(24.8%)のアイコンが初期アイコンのままである

・マスク氏のフォロワーのうち、約3890万人(約25%)がマスク氏によるTwitter買収完了日(2022年10月27日)以降に作成されたアカウントである

・マスク氏のフォロワーのうち、約45万3000人(約0.3%)が有料プラン「X Premium(旧Twitter Blue)」の加入者である

ブラウン氏の推定ではX Premiumの加入者は83万4000人とのこと。このため、X Premium加入者の半数以上がマスク氏をフォローしていることになります。

なお、マスク氏は2023年7月にXの月間アクティブユーザー数が5億4156万2214人に達したことをアピールしていました。この月間アクティブユーザー数について、海外メディアのMashableは「マスク氏の主張が正しいなら、X上で活動しているアカウントの25%がマスク氏をフォローしていることになります。しかし、マスク氏のフォロワーの大部分がX上でアクティブでない事実を踏まえると、X全体のユーザー数も大部分がアクティブでない可能性があります」と指摘しています。

???? monthly users reach new high in 2023 pic.twitter.com/trqLGBEvvA— Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2023