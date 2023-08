ドラマ「THIS IS US 36歳、これから」のウィリアム・ヒル役などで知られる俳優のロン・セファス・ジョーンズさんが66歳で死去した。

ロンさんの代理人がVarietyなどに明かしたところによると、長年の肺疾患のためこの世を去ったのだという。

「THIS IS US 36歳、これから」では2度のエミー賞に輝いたロンさん。その他の出演作には、ドラマ「真相 - Truth Be Told」「Marvel ルーク・ケイジ」「MR. ROBOT/ミスター・ロボット」や映画『ルディ・レイ・ムーア』『クリスマス・カレンダー』『アクロス・ザ・ユニバース』などがある。(編集部・市川遥)