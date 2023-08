ミスタードーナツから、ポケモンとの取り組みとして、“ポカ〜ンとのんびり、ひとやすみ。”をテーマにした、期間限定ドーナツやグッズセットがを11月上旬より登場!

2023年はちょっぴりとぼけた感じのポケモン、コダックをドーナツにした「コダック ドーナツ」が仲間入り。

また、2023年12月下旬からは、のんびり気持ちがゆるむようなポケモンたちの福袋が販売されます☆

ミスタードーナツ「ポケットモンスター」ドーナツ・グッズ

販売期間:

・期間限定ドーナツ、グッズ:2023年11月上旬より順次

・福袋:2023年12月下旬より順次

2023年で6年目を迎えるミスタードーナツとポケモンとの取り組み。

ミスタードーナツの「いいことあるぞ ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、ショップでも、お家でも、幸せな時間を過ごせるよう、ポカ〜ンとのんびり気持ちがゆるむようなドーナツやグッズが提供されます。

2023年は、“ポカ〜ンとのんびり、ひとやすみ。”をテーマに、毎年大人気の「ピカチュウ ドーナツ」やコダックをドーナツにした「コダック ドーナツ」が登場。

さらに、期間限定ドーナツやグッズセットが販売されるほか、12月下旬からは福袋が展開されます☆

“ポカ〜ンとのんびり、ひとやすみ。”をテーマにした、ポケモンたちのドーナツやグッズが登場。

ミスタードーナツ「ポケットモンスター」ドーナツ・グッズは、2023年11月より順次発売です☆

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

