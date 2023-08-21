2023Ç¯¾åÈ¾´üŽ¢Çä¤ì¤¿¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°Ž£¶å½£ÈÇ
¡Ê¼Ì¿¿¡§ »£¤ë¤Í¤Ã¤È ¡¿PIXTA¡Ë
2023Ç¯¾åÈ¾´üŽ¢Çä¤ì¤¿¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×Á´¹ñÈÇ¡¢´ØÅìÈÇ¡¢¶áµ¦ÈÇ¡¢ÃæÉôÈÇ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌÈÇ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¶å½£¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¡¢Ìó6000Å¹ÊÞ¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI+¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤ËºîÀ®¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡¢ÂçÊ¬¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¤Ë²Æì¤ò²Ã¤¨¤¿8¸©¤ò¡Ö¶å½£¡×¤È¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤È¤Î°ã¤¤¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÁ´¹ñº¹¡×¤È¤·¤Æ¶å½£ÈÇ¤ÎÃÍ¤«¤éÁ´¹ñÈÇ¤ÎÃÍ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿ÃÍ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶å½£¤Ç¡ÖÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤¿¡×¾¦ÉÊ¤Î´é¤Ö¤ì
Çä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤¿¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¶¯¿´ºÞ¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ212.3¡ó¡ÊÁ´¹ñº¹+36.2¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢3°Ì¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óB1ºÞ¤ÏÁ°Ç¯Èæ170.5¡ó¡ÊÁ´¹ñº¹+18.6¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×´ØÏ¢¤Î¾¦ÉÊ¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¶áµ¦¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¼¡¤°Á°Ç¯Èæ¤Î¿¤Ó¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÍýÅª¤Ê¶á¤µ¤ä½¼¼Â¤·¤¿¸òÄÌÌÖ¤«¤é¥¢¥¸¥¢·÷¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëË¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£
2°Ì¤Î¸¡ººÌô¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ172.9¡ó¡ÊÁ´¹ñº¹¡Ý65.5¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢2019Ç¯Èæ202.8¡ó¡ÊÁ´¹ñº¹¡Ý186.3¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ÈÁ´¹ñ¤è¤ê¤â¾®¤µ¤Ê¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶å½£¤Î°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï´¶À÷³ÈÂç¤¬¿¼¹ï¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶å½£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï´¶À÷¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤«¤é¾µÇ§¤µ¤ì¤¿°åÎÅÍÑ¡¦°ìÈÌÍÑ¤Î¹³¸¶¸¡ºº¥¥Ã¥È¤ò¼è¤ê°·¤¦Å¹ÊÞ¤Î³ä¹ç¤¬Â¾ÃÏ°è¤è¤ê¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢ÈÎÇä¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤ÀÍ×°ø¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
9°Ì¤ÎÉ¡±ê¼£ÎÅÌô¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ141.3¡ó¡ÊÁ´¹ñº¹+16.8¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢2019Ç¯Èæ125.0¡ó¡ÊÁ´¹ñº¹+8.9¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ÈÁ´¹ñ¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¿¤Ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¶å½£¤Ç¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬Á´¹ñ¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÊ¿Ç¯¤è¤êÂ¿¤¯¡¢¼ûÍ×¤¬¿Ä¹¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£27°Ì¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤â½Õ²ÖÊ´¤ÎÈô»¶»þ´ü¤ËÈÎÇä¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¼ûÍ×¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢13°Ì¤ÎÄÃÚôºÞ¡Ê¿ì¤¤»ß¤áÌô¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ134.8¡ó¡ÊÁ´¹ñº¹+8.9¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ÈÁ´¹ñ¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¿Ä¹¡£¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢Î¹¹Ô¼ûÍ×¤Ç¿¤Ó¤¿¾¦ÉÊ¤À¡£ÅÔ»ÔÉô¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÅ´Æ»ÌÖ¤¬¸Â¤é¤ì¡¢¼Ö¤ä¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¿ì¤¤¤ä¤¹¤¤¾è¤êÊª¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤éÂç¤¤Ê¿¤Ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¶å½£¤Ç¡ÖÇä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¤¿¡×¾¦ÉÊ¤Î´é¤Ö¤ì
Â³¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇä¶â³Û¤¬Íî¤Á¤¿¤â¤Î¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£
Á°Ç¯Èæ¤ÇÁ´¹ñ¤è¤ê¤âÍî¤Á¹þ¤ß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬5°Ì¤Î±ÕÂÎ¤À¤·¤Ç¡¢86.4¡ó¤ÈÁ´¹ñ¤è¤ê¤â53.2¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾®¤µ¤¤¡£±ÕÂÎ¤À¤·¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤ÏÁ°Ç¯Èæ139.6¡ó¤ÈÇä¤ì¤¿¤â¤Î9°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
±ÕÂÎ¤À¤·»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤¿¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»»º¤Îº«ÉÛ¤À¤·¤Ç¡¢²È¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶å½£¤Ç¤â2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ»Ô¾ì¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤ÏÈ¿Æ°¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤´¤À¤·¤ä¼Ñ´³¤·¤À¤·¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿ÆÈÆÃ¤Î¤À¤·Ê¸²½¤Î¤¢¤ë¶å½£¤Ë¤Ï¡¢º«ÉÛ¤À¤·¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÄêÃå¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
2019Ç¯Èæ¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢11°Ì¤Î´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼²Û»Ò¤¬137.9¡ó¤ÈÁ´¹ñ¤è¤ê¤â40.4¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾®¤µ¤¤¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼²Û»Ò¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤¬¶å½£¤Ç¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¥³¥í¥ÊÁ°¤Î2019Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ç¤Ï¡¢¶å½£¤Î´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹ñÆâ¶â³Û¥·¥§¥¢¤Ï16.1¡ó¤È´ØÅì¤È¶áµ¦¤Ë¼¡¤°µ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ÐÀ¸Î¨¤¬¹â¤¯»Ò¶¡¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤«¡¢¶å½£¤Ç¤Ï»Ô¾ì¤¬³è¶·¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¸µ¡¹¤Î»Ô¾ì¤ÎÂç¤¤µ¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë»Ô¾ì¤Î¿¤Ó¤¬´Ë¤ä¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿°ì°ø¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¶å½£¤Î¥·¥§¥¢¤Ï2023Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤Ï12.4¡ó¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÅìÈÇ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ï´ØÅì¤Ç¤È¤ê¤ï¤±¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¥Ö¡¼¥à¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ë¤è¤ë¹ØÆþ¤¬»Ô¾ì¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬¡¢ÃÏÍýÅª¤ËÅÔ»ÔÉô¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸Â¤é¤ì¤ë¶å½£¤Ç¤Ï¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÌÚÃÏ Íø¸÷ ¡§ »Ô¾ì¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë