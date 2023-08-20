½êÂô¤Î¥¿¥¤¥½¥óà¥¬¥»¾ðÊóá¤ËÅÜ¤ê¡¡±¿±Ä¤â¡Ö¥¨¥É¥Ý¥í vs ½êÂô¤Î¥¿¥¤¥½¥ó¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
à½êÂô¤Î¥¿¥¤¥½¥óá¤³¤Èµ×ÊÝ¹³¤»á¤¬£²£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢£±Ê¬´Ö³ÊÆ®µ»¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î£¹¡×¡Ê£²£¶Æü¡Ë¤Î½Ð¾ì¤òÁ°¤Ë¡¢¥¬¥»¥Í¥¿¤ËÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£²¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤¨¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥°¤Ï£±£¹Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó±¿±Ä¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢µÞî±½êÂô¤Î¥¿¥¤¥½¥ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¿ô»ú¼è¤ì¤½¤¦¤Ê¤ó¤È£³£°£°£°ÀïÌµÇÔ¤Î·ö²Þ»Õ¤ä¤·ÃÇ¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¤³¤ì¤Ëµ×ÊÝ»á¤È°ø±ï¤Î¤¢¤ë±»ÅÄ½ã»Î¤â¡Ö¥»¥³¥ó¥É¤Ä¤³¤¦¤«¡©¡×¤È²ÃÀª¤¹¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö½êÂô¤Î¥¿¥¤¥½¥ó¤È¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥°¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ÇÁû¤¬¤ì¤Æ¤ó¤±¤É¡¢±¿±Ä¤«¤é¤½¤ó¤ÊÏÃ¡¢Íè¤Æ¤Ê¤¤¤·¡£¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó£Ã£Ï£Ï¤Î¡Ë¹Â¸ý¤µ¤ó¤Ë¤â³ÎÇ§¼è¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥É¥Ý¥í¤ÏÏÃÍè¤Æ¤Í¤¨¤¯¤»¤Ë¡¢¾¡¼ê¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤¢¤²¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡£´Ø·¸¤Í¤¨±»ÅÄ¤â¡¢¤·¤ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡£¥¶¥³¤¬¡×¤È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥É¥Ý¥í¤Ï¡Ö½êÂô¥¿¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÀï¡¢¥¬¥»¥Í¥¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¹Â¸ýÍ¦»ù£Ã£Ï£Ï¤â£Ø¤Ë¡ÖËÍ¤ä£Ã£Å£Ï¤ÎÌ¤Íè¤Ë³ÎÇ§¤Ê¤¯¡¢¾¡¼ê¤Ë½ÅÍ×¤ÊÏ¢Íí¤òÁª¼ê¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±¿±Ä¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥° vs ½êÂô¤Î¥¿¥¤¥½¥ó¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸í¤Ã¤¿±³¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢±¿±Ä¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ì¤Ã¤Æ¡¢»ö¼ÂÌµº¬¤Î¾ðÊó¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¡£Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£