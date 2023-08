iPhone15シリーズだけではなく、Google pixel 8シリーズなど各社のスマートフォンのハイエンドモデルは今後、50ドル(税込でおよそ7,500円)〜200ドル(税込でおよそ30,000円)値上げされるとの予想を、リーカーのYogesh Brar氏(@heyitsyogesh)が投稿しました。

■3行で分かる、この記事のポイント

1. iPhone15 ProとiPhone15 Pro Maxが、税込15,000円〜30,000円値上げされる可能性が高い。

2. 今後発売されるAndroidスマホのハイエンドモデルも値上げされると、リーカーが予想した。

3. 部品単価の高騰の影響が全社におよんでいると考えられる。

iPhone15 Proが100ドル、iPhone15 Pro Maxが200ドル値上げされる可能性が高いとみられていますが、Yogesh Brar氏(@heyitsyogesh)は、iPhone15シリーズだけではなくAndroidスマートフォンのハイエンドモデルも値上げされると予想しています。



値上げが予想される機種としてYogesh Brar氏(@heyitsyogesh)は、Google Pixel 8シリーズ、Xiaomi 14シリーズ、Galaxy S24シリーズを挙げています。

ハイエンドスマホ市場で大きなシェアを持つiPhoneの販売台数が値上げ後も減少しなかった場合、競合メーカーもユーザーに「値上げが受け入れられた」と判断することが考えられます。



それに伴い、今後発売予定のAndroidスマートフォンのハイエンドモデルを発売する各社も、値上げに踏み切る可能性が高そうです。



また、値上がりを続けるシステム・オン・チップ(SoC)の製造コストなど、部材の価格が上がっていることが各社の利益率低下に影響を与えていることから、それを解消するために値上げせざるを得ないのかもしれません。



We will be seeing a $50 - $200 price jump on all major flagships depending upon the variants.

This includes:

- Google Pixel 8 series

- iPhone 15 series

- Xiaomi 14 series

- Samsung Galaxy S24 series

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 17, 2023