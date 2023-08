BSテレ東の映画枠「シネマクラッシュ」(毎週月曜)。次回21日午後7時からは 『MEG ザ・モンスターズ2』の公開(25日)を記念して、前作『MEG ザ・モンスター』(2018年)を放送。BSテレ東4Kでは初の4K画質で放送となる。

『MEG ザ・モンスター』は、スティーブ・オルテンの同名ベストセラーを映画化した巨大ザメ・パニック・アクション。主演は、「トランスポーター」シリーズのジェイソン・ステイサム。監督は、「ナショナル・トレジャー」シリーズのジョン・タートルトーブ。

深海レスキューのプロ、ジョナス・テイラー(ジェイソン・ステイサム)は潜水艦の救出作業中、「何か」に襲われ仲間を死なせてしまう。5年後、最先端の海洋研究所マナ・ワンが深海で調査を行っていたところ、調査艇が何ものかに襲われ故障。ジャン博士(ウィンストン・チャオ)らは、レスキューを引退しタイで静かに暮らしていたジョナスを説得、ジャン博士の娘で海洋学者のスーイン(リー・ビンビン)とともに救助に向かわせる。

そんな2人が深海で見たものは、200万年前に絶滅したはずの巨大ザメ“メガロドン”。ジョナスたちは潜水クルーを救出するが、今度は研究所がメガロドンの攻撃を受ける。彼らは研究所のスポンサー、モリス(レイン・ウィルソン)の提案で、サメに発信器をつけて追い、これ以上被害が出ないよう殺す作戦を立てるのだが…。

番組プロデューサーの五十嵐智之氏(テレビ東京 映画部)は「夏といえば『サメ映画』、テレ東といえば『アクション映画』! ぜひ、涼しいお部屋で『MEG』ザ・ライドをお楽しみください。もちろん全国無料放送! 今作の大ヒットを受け、25日(金)には待望の続編も公開。シネマクラッシュで『MEG ザ・モンスター』を楽しんでから劇場へ行けば、面白さ倍増、間違いなしです」とコメントを寄せている。

