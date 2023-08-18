¡Ö¥Ï¥ä¥Ö¥µ¾ÃËÉÃÄ¡×Àî¸ý½ÕÆà¤¬¥³¥ï¤¹¤®¤ÆÀïØË¡ª¤â¤Ï¤ä¥Û¥é¡¼
¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥ä¥Ö¥µ¾ÃËÉÃÄ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¦Ëè½µÌÚÍË¸á¸å9:00¡Á¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤Î±éµ»¤¬¥³¥ï¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨°ìÉô¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦ÃÓ°æ¸Í½á¤ÎºÇ¿·ºî¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤Õ¤ó¤¹¤ë¥¹¥é¥ó¥×Ãæ¤Î¾®Àâ²È¡¦»°ÇÏÂÀÏº¤¬¡¢Ë´¤Éã¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê½¸Íî¡È¥Ï¥ä¥Ö¥µÃÏ¶è¡É¤Ë°Ü½»¤·¡¢¤½¤³¤Ç¿ô¡¹¤Î²ø»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤æ¤¯¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯ÀïØË¤ÎÅÄ±à¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ºÌ¤òÀî¸ý¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢³á¸¶Á±¡¢¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡¢À¸À¥¾¡µ×¡¢¸ÅÀîÍºÂç¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤ÎÂ¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëºÌ¤Î¾×·â¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£ÂÀÏº¤Ï¡¢ºÌ¤¬¤¢¤ë½¡¶µÃÄÂÎ¤Î¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£ ¡È¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¡É¤È¤·¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÃÄÂÎ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÂÀÏº¡£µ¤¤Þ¤º¤µ¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÂÀÏº¤Ï¡¢Ä¾ÀÜºÌ¤Ë»ö¤Î¿¿Áê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡ºÌ¤«¤é¿¿¼Â¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î²áµî¤ò¼õ¤±Æþ¤ìÊú¤¹ç¤¦2¿Í¡£¤½¤Î»þ¡¢ºÌ¤Ï»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¢¤ë½÷À¤Î¼Ì¿¿¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¤Û¤Û¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëºÌ¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÀïØË¤À¤è¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬¥Û¥é¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÆæ¤Î½÷¤«¤é¤Þ¤¿Ææ¤Î½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ»È©±éµ»¡Á¡×¡Ö±éµ»ÎÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè6ÏÃ¡Ê8/24ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÀÏº¤¬Ï¢Â³Êü²Ð»ö·ï¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤¬Ã¯¤À¤«³Î¿®¤¹¤ë¡£³ÎÊÝ¤Ê¤ë¤«!?¡Êº£°æÍ¥¡Ë