【解説】 新たな変異株「エリス」、何が分かっているのか　新型コロナウイルス

世界保健機関(WHO)は、感染者数が増えている新型コロナウイルスの変異株「EG.5」を「注目すべき変異株(VOI)」に指定し、各国にモニタリングを呼びかけている。「EG.5」は「エリス」の通称で呼ばれている。

WHOは一方で、エリスは公衆衛生に対するリスクは低く、現在流行している他の変異体よりも重症化につながるという証拠はないとしている。

EG.5とは? なぜエリスと呼ばれているのか?

EG.5は、オミクロン株から派生した変異株のひとつだ。WHOによると、2023年2月に発見され、徐々に増加している。

エリスというあだ名はギリシャ神話の女神にちなんだもので、ソーシャルメディア上で名付けられた。

これは、WHOが新型ウイルスの主要変異株の「簡単な呼称」として、ギリシャ文字を使っている慣例にならったものとみられる。

この命名システムは、科学的な呼び名では覚えるのが難しく、過失につながるとして作られた。また、その変異株が発見された国や地域の名前で呼ばれることを防ぐ目的もある。

WHOは最新の検証に、EG.5と、これに非常に近しいEG.5.1などの変異株を含めている。

イギリス健康安全保障庁(UKHSA)によると、病院での新型ウイルス検査では現在、7件に1件の割合でEG.5.1が見つかっている。

UKHSAのミーラ・チャンド副ディレクターは、新しい変異株の登場は「予想されていないことではなかった」と話す。

「EG.5.1は、国際的にもイギリスでも拡大し続けたので、2023年7月31日に変異株として認められた。これによって、我々は通常の監視プロセスの中でこの変異株をモニタリングできるようになった」

EG.5はアメリカでも感染者が増えている。米疾病対策センター(CDC)の予測によると、EG.5は他のオミクロン株の亜系統をわずかに超えて流行しているという。

エリスは他の変異株より危険?

WHOは、現在手に入れられる証拠からはエリスが他のVOIと比べて重症化するという示唆はなく、リスクも同程度だと正式に述べている。

いくつかの研究では、他の変異株よりも簡単に免疫を突破する可能性が指摘されている。しかし、重症化にはつながっていない。

イギリスではここ数週間でCOVID-19による入院患者がわずかに増えた。特に85歳以上で増加傾向にあるが、専門家によると、入院患者数はこれまでの感染の波に比べて低く推移している。集中治療室に入る重症患者の数は増えていない。

夏期休暇明けで学校や大学が再開する中、各国の専門家らはエリス株を引き続きモニタリングし、その影響を検証していいる。

EG.5はどこで広がっているのか

WHOによると、これまでに中国、アメリカ、韓国、日本、カナダ、オーストラリア、シンガポール、イギリス、フランス、ポルトガル、スペインなど51カ国でエリスの感染が報告されている。

どんな症状がみられるのか

専門家らは、この変異株で新しい症状が出たという証拠はないとしている。

新型コロナウイルスの主な症状は以下のものがある。

発熱

継続的なせき

味覚・嗅覚の変化

倦怠(けんたい)感

鼻水

のどの痛み



どうやって防げばいい?

他の変異株と同様、エリスによる重症化のリスクは、高齢者や大きな基礎疾患を抱える人々が最も高い。

UKHSA関係者は、ワクチン接種が「今後の感染の波に向けた最上の防御だ。自分が接種可能になった段階でできるだけ早くワクチンを打つことが、今なお重要だ」と述べた。

WHOは、エリスがワクチンの性能に及ぼす影響を引き続き評価し、ワクチン組成の更新に関する決定に役立てたいとしている。

UKHSAの専門家は、定期的な手洗いと、呼吸器疾患の症状がある場合は可能な限り他人に近づかないことを推奨している。

(英語記事 What we know about the new Covid sub-variant EG.5)