ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』(アーマード・コア6)のスペシャルブリーフィングをトーク番組「PLAY!PLAY!PLAY!」にてライブ配信すると発表した。配信日は8月18日(金)19時30分からとなる。

同番組では発売が迫る『アーマード・コア6』の魅力にさまざまな企画から迫る内容になっているという。フロム・ソフトウェアのプロデューサー小倉康敬氏とディレクターの山村優氏が登場する予定となっており、聞き逃していた同作の魅力やさらなる情報を聞くことができるかもしれない。

なお番組終了後のアンケートでは、答えたユーザーから抽選で100名に1100円分のPS Storeチケットがプレゼントされるキャンペーンも実施予定とのことで、番組を視聴するつもりの方はチェックしておくとよいだろう。

以下、プレスリリース全文。

◆“PlayStation”をもっと楽しむトーク番組「PLAY! PLAY! PLAY!」にて『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』 SPECIAL BRIEFINGをライブ配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は日本国内に向けて、“PlayStation”をもっと楽しむトーク番組 “PlayStation” Presents「PLAY! PLAY! PLAY!」の特別回、『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』 SPECIAL BRIEFINGを“PlayStation” 公式YouTubeチャンネルにて明日2023年8月18日(金) 19時30分よりライブ配信いたします。

フロム・ソフトウェアの小倉康敬プロデューサー、山村優ディレクター、MCのタレント松嶋初音さん、そしてたくさんの応募の中からの抽選でイベント参加に当選したファンの皆さんと一緒に、様々な企画からタイトルの魅力に迫ります。ライブ配信後はアーカイブ動画をご視聴いただけます。会場にいる方はもちろん、オンラインでご覧いただく皆さんも是非お楽しみください。

▼『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』 SPECIAL BRIEFING

<8月18日(金) 19時30分 ライブ配信開始予定>

https://www.youtube.com/watch?v=CxO8uDaHNT8

「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイト

https://www.playstation.com/ja-jp/local/events/play-play-play/

■出演者 ※敬称略

小倉康敬(フロム・ソフトウェア プロデューサー)

山村優(フロム・ソフトウェア ディレクター)

松嶋初音(MC)

■アンケートキャンペーン

番組視聴後にアンケートにお答えいただいた方の中から、抽選で計100名様に、“PlayStation Store”で1,100円相当のお買い物ができる「プレイステーション ストアチケット」のコードをプレゼントいたします。アンケートは、「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトにて“PlayStation Network”のアカウントでログインの上、ご回答ください。

皆様の参加をお待ちしております。

<タイトル概要>

タイトル名 ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

発売元 株式会社フロム・ソフトウェア

発売予定日 2023 年 8 月 25 日(金)

対応機種 PlayStation®5, PlayStation®4

CERO C(15 才以上対象)

権利表記 ©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

